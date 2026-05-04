En els darrers anys, els productes de proximitat i el concepte de “quilòmetre zero” han guanyat popularitat entre consumidors i restauradors. Es tracta d’una manera de consumir més responsable, més saludable i respectuosa amb el medi ambient. Els productes de proximitat són aquells que es produeixen a la mateixa regió o comunitat on es consumeixen, mentre que el terme quilòmetre zero fa referència a aliments que recorren la mínima distància possible des del lloc de producció fins a la taula del consumidor. Aquesta filosofia busca reduir la petjada ecològica del transport i fomentar l’economia local.
Avantatges dels productes locals
- Frescor i qualitat: els aliments arriben al consumidor poc temps després de ser collits o produïts, conservant millor el sabor i els nutrients.
- Sostenibilitat: reduir el transport d’aliments disminueix les emissions de CO₂ i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.
- Impuls a l’economia local: comprar directament a agricultors, ramaders o productors locals ajuda a mantenir els negocis i els llocs de treball del territori.
- Cultura i tradició: els productes locals sovint reflecteixen la gastronomia i les tradicions d’una regió, mantenint vives receptes i sabors autèntics.
Consumir productes de proximitat i quilòmetre zero no és només una tendència, sinó una manera de reconnectar amb els orígens dels aliments i de cuidar el planeta. Menjar local és beneficiós per a la salut, l’economia i el medi ambient, i és una manera de gaudir d’una gastronomia autèntica i responsable.