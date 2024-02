Taller infantil: ‘Carnaval amb glamur’, al Pas

Cartell anunciant el taller infantil de Carnaval al Pas (Comú d’Encamp)

El Carnaval també ha arribat al Pas de la Casa i, per als més petits, durant uns dies, són dates de vacances. Per a aprofitar-les, els infants podran participar en un taller per a confeccionar-se ells mateixos un complement de Carnaval ben original i elegant per a celebrar aquestes jornades de festa.

Es pot dir, doncs, que la canalla de la vila té una interessant cita a la biblioteca del Pas de la Casa, perquè podran participar en un taller per a confeccionar-se, ells mateixos, algun element relacionat amb el Carnestoltes i poder celebrar, així, aquests dies de disbauxa. El taller se celebrarà dimarts i dimecres, 13 i 14 de febrer, a les 11 hores, a la biblioteca del Pas.