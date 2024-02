La “penjada” dona el tret de sortida al Carnaval d’Encamp

Gran festa a Encamp per a la penjada del Carnestoltes (R. Calvo per al Comú d’Encamp)

El Carnaval d’Encamp ha iniciat aquest matí de dissabte el programa d’activitats familiars amb la tradicional penjada de S.M. el Rei Carnestoltes, que enguany ha resultat ser el cònsol menor, Xavier Fernández. L’acte ha començat a les 12 hores a la plaça del Consell i, com és tradició, ha estat marcat per la sàtira social i política.

Enguany, sota la temàtica de les eleccions comunals, han fet acte de presència personalitats polítiques de la parròquia, com la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, o els consellers comunals Nino Marot, Joan Sans o Marta Pujol, i de les llistes que es van presentar als passats comicis, a més d’algunes figures d’àmbit nacional com el cap de Govern, Xavier Espot, o el síndic general, Carles Ensenyat. A més, s’han repassat temes d’àmbit social com la problemàtica de l’habitatge, l’avortament o l’ús del català.

L’esdeveniment ha finalitzat amb la tradicional traca i el ball de l’Esbart Sant Romà, que un any més s’ha emportat l’ovació i l’aplaudiment de tots els assistents.

La cònsol major, Laura Mas, no ha dubtat a assegurar que “ha estat una de les millors representacions dels últims anys, molt teatralitzada, cuidant tots els detalls, i és per això que cal felicitar a totes les persones que han participat i també a l’Esbart Sant Romà, que ha fet una actuació esplèndida”.

Finalment, la cònsol major ha volgut recalcar que el carnaval “és una de les festes més esperades pels encampadans i per tot el país”, i que “a la tarda continuaran els actes per als més petits, i a la nit per a totes aquelles persones que vulguin gaudir del nostre carnaval”.





Les activitats continuaven a la tarda amb la desfilada de carrosses i comparses

El Carnaval d’enguany contemplen més de 30 propostes per a tots els públics, que es desenvoluparan del 10 al 14 de febrer en diferents espais de la vila.

Els actes continuen aquesta tarda amb la desfilada de carrosses i comparses pels carrers de la vila, que ha començat a les 15 hores. Posteriorment, a les 17:30 hores, hi ha hagut la festa infantil ‘Show Time German’ amb una traca també per als més menuts, a la sala de festes del Complex.

De cara a la nit, a les 22 hores, hi haurà la primera de les tres festes temàtiques per a adults. Avui dissabte, ‘Cinema d’animació’, on els assistents gaudiran d’una celebració ambientada i plena de sorpreses. A més, la millor disfressa temàtica de la nit guanyarà un premi de 250 euros. Un aspecte que es repetirà durant les dues següents festes: ‘Cinema dels 80 i dels 90’ i ‘Cinema de ciència-ficció’, que es faran diumenge i dilluns a la nit, a partir de les 22:30 hores.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar aquí.