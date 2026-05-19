Taller, a Encamp, per a prevenir l’assetjament escolar a través de l’esport, en col·laboració amb LaLiga

“El Comú d’Encamp reforça el seu compromís amb la promoció d’entorns segurs i respectuosos per als infants i adolescents” amb l’organització del taller “Detectar, prevenir i actuar: respostes davant de l’assetjament escolar des de l’esport”, que tindrà lloc el proper dijous, 21 de maig, a les 18.30 hores, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.
Aquesta formació s’emmarca en el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, que va tenir lloc a principis de maig, i és una acció impulsada en el marc de la iniciativa Red de Ciudades LaLiga, de la qual forma part Encamp per ser la seu de l’FC Andorra. Té com a objectiu contribuir, a través dels valors i l’experiència de l’esport, a la prevenció i mitigació del bullying.
La missió principal del taller és oferir una comprensió integral del fenomen de l’assetjament, abordant-ne les diferents tipologies, els senyals d’alerta, les conseqüències i els mecanismes d’intervenció, amb especial atenció al paper de l’esport com a espai de prevenció, convivència i protecció.
El taller combinarà teoria i pràctica amb una estructura dinàmica. En una primera part, s’abordarà el marc normatiu. Tot seguit, es treballaran diversos casos en grup per a identificar senyals d’alerta, possibles conseqüències i diferenciar situacions de bullying de conflictes habituals entre iguals.
Un dels moments centrals de la sessió serà la intervenció de l’exfutbolista professional espanyol, Àlex Sánchez, actual membre del Departament d’Afers Públics i Relacions Institucionals de LaLiga. Sánchez, que va ser el primer jugador de la primera divisió espanyola amb discapacitat, compartirà la seva experiència personal per a aportar una visió vivencial sobre l’assetjament en l’àmbit esportiu.
Durant la seva intervenció, posarà en valor el paper de l’esport com a espai d’inclusió, pertinença i seguretat emocional, i analitzarà com el context familiar, educatiu i esportiu pot actuar com a factor protector davant del bullying. També destacarà la importància del rol dels entrenadors i del grup en la detecció precoç de situacions de risc i oferirà claus pràctiques per a fomentar entorns esportius segurs, inclusius i basats en el respecte.
Des del Comú d’Encamp es remarca la importància de “formar els professionals vinculats a l’esport, l’educació i el lleure, dotant-los de recursos i estratègies per a detectar, prevenir i actuar davant situacions d’assetjament”.
El conseller d’Esports Nino Marot ha explicat que “la implicació de totes les entitats per a continuar construint espais esportius segurs, saludables i respectuosos és essencial” i, per tant, “animem els professionals del sector a participar del taller per a obtenir eines i recursos en favor de la infància i l’adolescència”
Les persones interessades poden confirmar la seva assistència al correu electrònic esports@encamp.ad.
Segons dades d’UNICEF a Andorra, un 36,5% dels alumnes de segona ensenyança han patit burles o insults almenys una o dues vegades durant el curs, mentre que un 10% afirma haver-ho experimentat de manera recurrent. Pel que fa a les xifres d’assetjament escolar publicades pel Govern el curs 2024-2025 es van detectar 48 indicis i hi va haver 7 casos confirmats d’acord amb el nou enfocament normatiu que estableix un tractament diferenciat per als indicis compatibles amb situacions d’assetjament i els casos confirmats que facilita una intervenció immediata.