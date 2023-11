Synthèse Quartet tanca el VIII Cicle Cambra Romànica

Els membres de la formació musical Synthèse Quartet (Amics Cambra Romànica)

Després de 6 setmanes consecutives, el cicle Cambra Romànica arriba aquest dissabte, 25 de novembre, a l’últim dels seus concerts. Tindrà lloc a les 17 hores, a Sant Cerni de Canillo. La formació protagonista serà Synthèse Quartet. Es tracta d’una agrupació de saxos, constituït per quatre músics que actualment estan cursant el seu màster de música de cambra a la Universität der Künste amb Artemis Quartett Kammermusik Master. Han estat becats al 2023 per la Yehudi Menuhin LMN i per la Paul-Hindemith-Gesellschaft.

Són els guanyadors del primer premi en la categoria Avançada del passat Concurs Internacional Cambra Romànica i interpretaran, en aquest concert de cloenda, tres obres que constituiran per a l’espectador tres viatges musicals excepcionals. El primer d’ells permetrà viure la història de superació d’un dels poemes del cèlebre poeta musulmà persa Jalaluddin Rumi. Seguidament, el quartet ens transportarà en cada moviment a una zona diferent de la geografia espanyola amb peces de Danzas Fantásticas de Joaquín Turina. Finalment, la interpretació de Ciudades, de Willem Van Merwijk oferirà al viatger musical una experiència única que recorrerà diferents ciutats del món, cadascuna d’elles un moviment amb una càrrega emocional pròpia.

El concert té un preu de 15 euros (5 euros per als socis) i és gratuït pels menors de 18 anys. Les entrades poden comprar-se a través de la pàgina web de l’associació (www.amicscambraromanica.ad) o al mateix lloc del concert. Al final del concert s’oferirà coca i xocolata.

El VIII Cicle Cambra Romànica va començar el dissabte 21 d’octubre i ha reunit set concerts de música de cambra durant aquesta tardor.