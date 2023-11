Cartell de la sortida per a veure els pins monumentals

El Parc Natural del Cadí-Moixeró organitza aquest cap de setmana una sortida ornitològica i una excursió naturalista a l’Alt Urgell. Ambdues propostes es faran demà diumenge, dia 26 de novembre, i requereixen inscripció prèvia per a poder participar-hi.

La primera activitat es presenta sota el títol “Ocells hivernants en un fons de vall pirinenc”. És una caminada per l’entorn de la Seu d’Urgell per a observar ocells que venen a passar els mesos freds al fons de la vall de l’Urgellet. Els prats de vora Castellciutat seran l’escenari on es faran la major part de les observacions, a càrrec de Jordi Dalmau, d’Aubèrria SL. El grup sortirà de la Casa dels Parcs dels Pirineus a dos quarts de deu del matí. El recorregut, de dificultat fàcil, constarà de quatre quilòmetres amb un desnivell de cinquanta metres.

La segona proposta, “Pins monumentals de Cava”, consisteix en una volta des de Cava per a descobrir els arbres monumentals i racons sorprenents de la cara nord de la serra del Cadí. La sortida, que dirigirà Albert de Gràcia, de MeteoPirineus, és exigent, amb un desnivell de 450 metres i una llargada de 10 quilòmetres. Es recomana portar roba i calçat adequats per a l’època de l’any. El trasllat a Cava es farà amb cotxes propis.

El preu de les activitats és de 6 euros, i 5 euros per als jubilats i menors de 6 a 12 anys. Per a més informació i inscripcions cal trucar al telèfon 93 824 41 51 o escriure un correu electrònic a pncadimoixero@gencat.cat.