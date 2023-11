El Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell organitza activitats pel 25N

Cartell del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell (RàdioSeu)

El Col·lectiu Feminista Alt Urgell organitza aquesta setmana dues activitats a la Seu d’Urgell amb motiu del 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, que es commemora aquest mateix dissabte, dia 25 de novembre.

El programa incloïa la xerrada “La complicitat. Responsabilitat compartida davant les violències masclistes” que es va celebrar ahir dijous a la Llibreria El Refugi. D’altra banda, avui divendres, dia 24 de novembre, s’ha previst una nova edició de la marxa de torxes no mixta, que començarà a les vuit del vespre a la plaça dels Oms i comptarà amb un mural col·laboratiu.

El mateix 25N, el col·lectiu alturgellenc participarà en una jornada “antirepressiva”, en col·laboració amb l’entitat La Geganta Desperta. A la casa forestal La Tropikal, un espai autogestionat al Pallars Sobirà, hi ha programat un taller d’autodefensa digital (12 h), un dinar i un concurs de truites (14 h), una sobretaula per a parlar sobre la situació de les dones a Palestina (15 h) i un concurs de polsos (16 h). A partir de les cinc de la tarda, hi haurà concerts amb Mextiza Rap-Reagge, Ainhara Rap, DJ Mextiza i Anna Tarrés.