El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell suspèn les activitats de les Escoles Esportives Municipals per a la gent gran: ioga, aiguagim i manteniment.

Aquesta mesura es pren per seguir les recomanacions festes per la Generalitat de Catalunya per contribuir a la contenció del coronavirus i donat que ens trobem en fase d’alerta. La mesura preventiva s’aplicarà per un període de 15 dies, que podrà ser ampliat.

També queden suspeses totes les competicions esportives, durant 15 dies, tal i com han determinat les diferents federacions, seguint les indicacions de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, per evitar l’afectació del coronavirus.