L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha suspès dos espectacles que properament s’havien de celebrar a la capital alturgellenca: el concert de The Sey Sister, que havia de tenir lloc demà divendres 13 de març, i l’espectacle teatral Comedy de Peter Shub, programat per dijous 19 de març.

El concert de The Sey Sister queda ajornat fins a nova data. Es pot recuperar l’import de les entrades als mateixos punt de venda on s’han adquirit.

Pel que fa a l’espectacle de Peter Shub queda cancel·lat ja que ha quedat cancel·lada la gira que havia de fer per tot Catalunya a petició dels diferents ajuntaments que havien contractat aquest espectacle.

Ambdues mesures s’han pres per donar resposta a les mesures preventives contra el coronavirus imposades per la Generalitat, que obliga a suspendre o ajornar, per un període de 15 dies, aquelles activitats que impliquin concentracions superiors a 1.000 persones o només omplir un màxim d’un terç de l’aforament de les sales.