Superar la pobresa de molts països

Roser Rodríguez Jerez

La pobresa és una epidèmia que afecta milions de persones al nostre planeta. Per què hi ha tanta pobresa al món? Caldria tenir en compte moltes dimensions, però, les causes més profundes són la desigualtat planetària, la desocupació, l’exclusió social i l’abandonament de poblacions als desastres, les malalties i altres fenòmens que els impedeixen ser productives.

Entre la pobresa també hi ha la gana, la malnutrició, la manca d’un habitatge digne i l’accés limitat a altres serveis bàsics com l’educació i la salut. La pobresa no és només una qüestió econòmica. Comprèn la manca de les capacitats bàsiques per a viure amb dignitat, com l’accés a l’aigua potable, l’electricitat, el sanejament i els aliments.

És, en ella mateixa, un problema de drets humans urgent i és causa i conseqüència de violacions d’aquests drets humans. Per això, reduir la pobresa i erradicar-la, És una obligació de totes les societats.

Els governs poden ajudar a crear un entorn propici per a generar ocupació productiva i oportunitats de treball per als pobres i els marginats. Poden formular estratègies i polítiques fiscals que estimulin el creixement econòmic dels pobres i reduir, així, aquesta pobresa. Perquè qualsevol dona o nena al món no hagi de patir els efectes de la seva crueltat. Si no fem alguna cosa per a evitar-ho, una de cada tres dones ho patirà al llarg de la seva vida.

Crec, i és la meva opinió, que si tots fóssim realment conscients, només aportant cadascun de nosaltres un granet de sorra, podríem ajudar per a aconseguir molts més avenços per a aquests països que estan patint la pobresa. Lluitem per a posar-hi fi d’una vegada per totes.