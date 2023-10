Per a esmorzar mengem civada?

Una persona menjant civada (iStock)

No hi ha millor sensació que despertar-se i esmorzar bé. Però de vegades les presses ens impedeixen fer-ho. Per això, una bona opció és triar civada, que, a més de ser molt bona, ens aporta molts beneficis.

Rica en nutrients: És una font de nutrients essencials com ara fibra, proteïnes, vitamines B, magnesi i ferro.

Control de pes: La fibra en la civada ajuda a mantenir la sacietat, la qual cosa pot reduir la ingesta de calories al llarg del dia.

Salut digestiva: La fibra soluble en la civada pot millorar la salut del sistema digestiu i alleujar problemes com el restrenyiment.

Regulació de sucre en sang: La civada de cocció lenta té un baix índex glucèmic i pot ajudar a mantenir els nivells de sucre en sang estables.

Salut del cor: Ajuda a reduir el colesterol “dolent” i millorar la salut cardiovascular.

Antioxidants: Poden ajudar a protegir les cèl·lules de l’estrès oxidatiu.





Com preparar la civada?

Civada cuita: Cuina la civada amb aigua o llet segons les instruccions.

Civada nocturna: Barreja civada amb iogurt i llet la nit anterior. Refrigera i gaudeix-ne al matí amb els teus ingredients favorits.

Instantània: Prepara civada instantània amb aigua calenta i agrega els teus adreços favorits.

Batut: Agrega civada cuita a un batut amb fruites, llet i proteïna en pols.

Microones: Cuina-la al microones durant uns minuts amb llet i gaudeix amb els teus ingredients preferits.





Per mujerde10.com