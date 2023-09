Subvencions per a les entitats esportives d’Andorra la Vella

Un educador esportiu impartint una classe (freepik)

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions per al curs 2023-2024 (publicades aquest dimecres, 13 de setembre, al BOPA). Els ajuts, com és habitual, es destinen a les entitats que organitzen i promocionen activitats esportives a la parròquia amb una durada anyal o puntual i que incideixin en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives, les relacions ciutadanes mitjançant l’activitat física i esportiva i la integració social per mitjà de l’esport.

La convocatòria s’obrirà aquest dijous, 14 de setembre, i les entitats podran sol·licitar les subvencions fins al 4 d’octubre. El Comú d’Andorra la Vella destinarà una partida de 457.150 euros, quantitat que és un 5% més respecte a l’any anterior i que s’ha anat incrementant progressivament amb l’objectiu de donar impuls i suport a les associacions esportives. Concretament, poden sol·licitar els ajuts els clubs esportius, les seccions d’acció esportiva i les agrupacions esportives sense ànim de lucre que estiguin inscrites al Registre Comunal d’Associacions i que duguin a terme l’activitat per la qual es demana la subvenció a i per a la parròquia.

Aquest dimecres, a les 20:30 hores al Centre de Congressos, s’oferirà una reunió informativa per a les entitats interessades per tal d’exposar i explicar les bases de la nova convocatòria. S’espera que una trentena d’associacions puguin acudir per tal de traslladar les seves qüestions i dubtes sobre el funcionament dels ajuts.





Programes esportius

La convocatòria de subvencions per al curs 2023-24 s’adreça a activitats que s’ofereixen en horari extraescolar i/o durant el període de vacances. Els programes que es plantegen aquest any són:

Programa 1 – Promoció de l’esport en edat escolar i esport jove: Els programes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i estar destinats a infants d’entre 6 i 16 anys i joves d’entre 17 i 30 anys residents a la parròquia.

Programa 2 – Promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials: Els programes han de ser estables (mínim 6 mesos) i estar destinats a la gent gran, discapacitats físics o psíquics, discapacitats sensorials, malalts mentals o col·lectius de risc social residents a la parròquia.

Programa 3 – Organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals: Activitats destinades a tots els sectors de la població que tinguin una durada puntual (1 dia), de cap de setmana (2 dies) o temporal (de 3 a 12 dies en un mateix semestre).

Programa 4 – Formació de tècnics i directius esportius: Accions formatives dirigides a esportistes, entrenadors, monitors esportius, àrbitres, delegats o membres de les juntes directives de les entitats esportives de la parròquia.

Pel que fa a les subvencions destinades a les activitats esportives en períodes de vacances escolars per a infants de 4 a 12 anys, aquest any també han quedat fora d’aquesta convocatòria i es regularan a través de convenis específics. La partida que es preveu destinar és de 69.599 euros.

Per tant, sumant els dos conceptes, el Comú té previst destinar en total prop de 530.000 euros en concepte de subvencions per a activitats esportives. A més, els esportistes majors de 16 anys, reconeguts com a esportistes d’alt rendiment, podran continuar gaudint de la gratuïtat en les instal·lacions esportives comunals durant l’any 2024, sempre que ho sol·licitin entre el 14 de setembre i el 7 de desembre al Servei de Tràmits.