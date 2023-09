EVIX conclou amb èxit el testatge del seu airbag per a ciclistes

Imatge del dispositiu d’airbag en el casc d’una ciclista (AR+I)

L’startup EVIX continua desenvolupant el seu producte, un sistema d’airbag cervical integrat al casc dels ciclistes, que fa un any li va permetre endur-se el primer premi a l’Andorra Sports Startup Challenge. Andorra Recerca i Innovació (AR+I) facilitava a la guanyadora del repte, impulsat conjuntament amb Andorra Business i GSIC powered by Microsoft, poder desenvolupar una prova de testatge en un entorn real en el marc de l’Andorra Living Lab, aprofitant la possibilitat d’obtenir dades útils i extreure conclusions de millora de forma àgil.

La carretera del coll de Pal ha estat l’escenari triat per a realitzar la prova pilot. Gràcies a la col·laboració d’Andona, el club ciclista que treballa per a donar visibilitat i fomentar la inclusió de la dona en aquest esport, EVIX ha pogut recollir dades per a anar afinant el seu algoritme tecnològic. Les ciclistes d’Andona Racing s’han col·locat el dispositiu al casc i han realitzat un entrenament.

L’objectiu era monitoritzar diferents paràmetres, generar una base de dades, testejar la tecnologia i seguir desenvolupant l’algoritme que permet detectar possibles caigudes o inestabilitats durant l’entrenament.

Des d’EVIX asseguren que han pogut comprovar “en una circulació normal, que l’algoritme funciona correctament i no detecta erròniament accidents”. També han pogut recollir dades “dels sensors en circulació normal pel re-entrenament de l’algoritme”. Com a conclusió del pilot, afegeixen, “podem afirmar que ha estat un èxit i no hi ha hagut cap fals positiu en les més de 10 hores de dades que hem registrat”.

En les properes setmanes, EVIX filtrarà els més de 5 gigabytes de dades obtingudes per a introduir-les en el procés d’entrenament de l’algoritme que, gràcies a la intel·ligència artificial i al Machine Learning, es val d’aquestes dades per a aprendre a identificar millor quan hi ha un accident i quan no.

L’startup considera “estratègica” la col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació, en concret amb l’entorn de l’Andorra Living Lab, i podria continuar desenvolupant pilots, conjuntament amb Andona per tal de perfeccionar el seu dispositiu i arribar el més aviat possible a esdevenir un producte consolidat.

Des d’Andorra Recerca i Innovació, la tècnica d’innovació, Aurora Crespo, ha explicat que “la voluntat que tenim des de l’Andorra Living Lab és generar un impacte positiu a la societat, a través de la connexió entre la tecnologia i l’emprenedoria innovadora del país mitjançant la col·laboració de diferents actors i participants de proves pilot en entorns reals. En l’àmbit esportiu, concretament en el ciclisme, la seguretat a la carretera es un repte constant, per aquest motiu el tàndem de la col·laboració entre EVIX, Andona i l’Andorra Living Lab d’AR+I ha estat tot un èxit”.

Des d’Andona Club, la seva directora, Xary Rodríguez, considera “un orgull” poder contribuir en el desenvolupament d’un producte que pugui ajudar a reduir els riscos en el ciclisme. Estem compromesos a promoure una cultura de respecte i consciència en els ciclistes, però també en els altres conductors i usuaris de la via. Creiem que amb una combinació d’educació, conscienciació i eines tecnològiques, podem fer de la carretera un lloc més segur per a tots. Per això, col·laborar en el desenvolupament d’un producte que millori la seguretat del ciclista és una prioritat per al nostre club”, ha dit.

EVIX està en converses per a signar un acord amb una reconeguda marca de fabricant de cascs, per a industrialitzar i comercialitzar la seva tecnologia en les diferents disciplines de ciclisme, on també valoren la col·laboració amb Andorra per ser un emplaçament ideal per a practicar aquests esports, així com també explorar altres mercats com el de la motocicleta, la neu o l’hípica.