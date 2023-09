L’equip d’esquí de fons, entre Villard de Lans i Font Romeu

Guillem Cairat, Gina del Rio, Carola Vila i Xabier del Val (FAE)

L’equip de fons de la FAE continua els entrenaments a diferents estades a França. Si bé les dues corredores, Carola Vila i Gina del Rio, han estat a Villard de Lans, Irineu Esteve ha entrenat a Font Romeu. Esteve ja està rodant en rollerski i augmentant la intensitat de les seves sessions. El fondista ha estat uns dies a Font Romeu (França) per a continuar amb la seva preparació. “Estic fent roller, tot va bé, tot i que encara no estic en forma. Aquest any he canviat una mica la meva preparació, però crec que arribaré bé a l’inici de competicions”, ha assegurat Esteve.

Per la seva part, l’equip femení va arribar el 4 de setembre a Villard de Lans per a entrenar durant una setmana de concentració en sec, amb pista de rollerski. Després de l’estada francesa, Vila i Del Rio han tornat a casa, on estaran fins el 24 de setembre, quan iniciaran una nova estada a Passo Stelvio, sempre que les condicions de neu siguin les adequades. L’1 d’octubre, les dues corredores disputaran la cursa de roller de la Sportful. “A Villard de Lans hem tingut un traçat de roller bastant interessant per a treballar la tècnica i fer més treball d’intensitat”, ha explicat el seu entrenador, Xabier del Val. “Hem tingut molta sort amb el temps i ha anat tot molt bé. Ara esperem que la pròxima estada sigui amb neu, Carola i Gina estan bé i tot va perfecte”, ha afegit el tècnic.