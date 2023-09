Sortida amb la gent gran per a donar consells d’autoprotecció

Els participants de la sortida programada per a la gent gran (SFGA)

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, juntament amb la Creu Roja han impulsat una primera sortida a l’entorn natural amb els padrins de les llars de jubilats de la parròquia de la Massana i Ordino i els usuaris del servei de teleatenció domiciliària de l’entitat solidària. A la sortida, que ha estat una prova pilot, hi ha pres part prop d’una vintena de padrins que han iniciat la sortida al pàrquing del Parc natural de la Vall de Sorteny fins al refugi guardat.

La iniciativa s’emmarca dins de les accions de prevenció i sensibilització que impulsa Protecció Civil prop dels col·lectius més vulnerables amb l’objectiu de traslladar-los informació d’interès que els serveixi per a augmentar la seva autoprotecció i gaudir de les activitats que realitzen amb seguretat. “Si ens apropem als col·lectius més vulnerables i els hi expliquem de primera mà els consells que cal seguir quan fan una sortida o hi ha una alerta per algun fenomen natural estem convençuts que el missatge els hi arriba amb més facilitat”, ha explicat el cap d’Àrea de Protecció Civil, Eduard Vergara.

En aquest sentit, abans d’iniciar la caminada, tècnics de protecció civil han repassat els principals consells a tenir en compte amb el suport d’un dels panells de seguretat a la muntanya disposats pel departament a les entrades dels camins més freqüentats del territori. S’ha fet especial incís en la importància de preparar la sortida, consultar la previsió meteorològica, planificar la ruta que es vol fer i adaptar l’itinerari a la forma física i experiència de cadascun. També s’ha recordat la importància de portar roba i calçat adaptat, beguda i aliments i un dispositiu mòbil carregat que serveixi per a donar una alerta en cas de ser necessari.

Durant la sortida un guia del comú d’Ordino ha apropat a la gent gran informació d’interès sobre la fauna, flora, geologia, patrimoni cultural del parc natural, clau en la preservació de la biodiversitat i en la conservació del patrimoni natural i cultural dels Pirineus.

La voluntat de Protecció Civil i la Creu Roja és consolidar la iniciativa en el temps i de fer-la extensiva a altres comuns, vista la bona acceptació de la prova pilot.