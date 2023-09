Convocatòria per a la contractació de 12 places de policia

Cartell anunciant la convocatòria per a contractar 12 places d’agents de la Policia (Policia d’Andorra)

El Ministeri de Justícia i Interior ha publicat la convocatòria de l’edicte 06-09-2023 per a contractar 12 persones que ocupin places en el lloc de treball d’agent de Policia, adscrit al Cos de Policia, en què s’estableix el procediment i els requisits per a la provisió d’aquestes places. Es tracta de la 58a promoció.

Entre els diferents requisits que han de complir els candidats a agent de Policia destaquen tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat a la data de publicació de l’edicte d’aquesta convocatòria, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent i el permís de conduir andorrà B2, no tenir antecedents penals, i tenir una alçada de 1,60 metres per a les dones i 1,65 metres per als homes.

Els candidats admesos al procés de selecció hauran de superar també diverses proves, entre elles les mèdiques, les pròpies d’oposició que seran escrites i orals, les psicotècniques, i les físiques.

Seran seleccionades les persones que obtinguin la millor qualificació global de les proves realitzades que hauran de seguir una formació específica de un màxim de 9 mesos.

Una vegada els membres del Cos de Policia hagin finalitzat i superat el procés formatiu inicial, amb l’informe previ del director del Cos de Policia seran nomenats, seguint el procediment legalment establert, com a membres del Cos de Policia en període de prova, que tindrà una durada de 12 mesos.

Les persones interessades a postular a la convocatòria han de presentar una sol·licitud amb el formulari que es troba a l’apartat de Ingrés i formació de la pàgina web www.policia.ad, i adreçar-la al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, s’efectuarà una cita prèvia a traves de la pàgina web de la policia (cita prèvia / serveis tràmits recursos humans / recursos humans / presentació documentació edicte agent de policia). El termini de presentació de les candidatures estarà obert fins les 13 hores del 29 de setembre de 2023.

Es pot trobar la documentació relacionada a la pàgina ingrés i formació al Cos, de la web www.policia.ad