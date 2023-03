Sort impulsa cursos per a millorar la sostenibilitat ambiental i social en establiments turístics

Una imatge del municipi de Sort (RàdioSeu)

L’Ajuntament de Sort organitza un curs sobre sostenibilitat per a facilitar que els establiments turístics de la comarca puguin implementar millores en aquest àmbit i tinguin eines per a afrontar millor la situació actual de crisi energètica i climàtica. L’itinerari formatiu constarà de quatre sessions amb professionals especialistes en sostenibilitat energètica i ambiental, responsabilitat social i comunicació. La cinquena sessió, organitzada des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, tractarà la prevenció de residus.

Un cop finalitzades les sessions formatives, les empreses que hagin participat en el 80% del curs optaran a un assessorament personalitzat. La formació es farà prioritàriament en establiments voluntaris que hagin implantat mesures de sostenibilitat al Pallars Sobirà i que puguin servir de referència per a la resta d’establiments, a més de facilitar vincles entre les persones del sector turístic.

Com a primer pas per a inscriure’s es demana als allotjaments que emplenin un breu qüestionari per a conèixer quins àmbits de sostenibilitat prioritzen a l’hora de formar-se. Un cop es tinguin les respostes, es dissenyarà el contingut final dels seminaris per tal d’adequar-los a les necessitats detectades. L’acció preveu facilitar l’adhesió de les empreses de l’Alt Pirineu a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una iniciativa de la Federació EUROPARC.





Adhesió voluntària

La CETS està vinculada als espais naturals protegits europeus i a totes les entitats del seu territori. És d’adhesió voluntària. L’any 2022, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, després d’elaborar una diagnosi de la situació, una estratègia i un pla d’acció, va sol·licitar adquirir aquesta acreditació com a CETS de l’Alt Pirineu. Enguany, les empreses que compleixin amb uns criteris mínims de sostenibilitat, també podran adquirir aquest segell que distingeix els empresaris que més i millor s’esforcen per a fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb els gestors del Parc Natural.

La proposta s’emmarca en el projecte Treball a les Comarques coliderat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà amb l’objectiu de millorar i generar ocupació i diversificació econòmica al territori.