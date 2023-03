La Policia deté un home amb més de 28 grams de cocaïna

Un home amb manilles i droga a la mà (iStock/arxiu)

La Policia ha detingut, la matinada d’aquest dissabte, un home de 36 anys i no resident al país com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L’arrest s’ha produït a la sortida d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, on l’home hauria intentat vendre la droga.

En el moment en què els agents l’han controlat, han vist com llençava a terra un embolcall que contenia 0,5 grams de cocaïna. Quan l’han escorcollat, li han trobat, amagats, 29 embolcalls més amb un total de 27,8 grams de la mateixa substància que estarien destinats al tràfic, i 145 euros en bitllets d’entre 5 i 50.



El detingut ja ha passat a disposició judicial. La investigació continua oberta.