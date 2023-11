Sort i el Pallars Sobirà acolliran una sortida d’etapa de la Volta 2024 

La Volta a Catalunya al seu pas pel Pallars Sobirà l’any 1976 (La Volta)

La Volta Ciclista a Catalunya 2024 comptarà per primer cop en la història amb una sortida d’etapa des de Sort, la capital del Pallars Sobirà. D’aquesta manera, la cursa ciclista catalana, que disputarà la seva 103a edició del 18 al 24 de març, retorna a Sort després que l’any 1976 hi celebrés una arribada d’etapa en l’edició 56 de la cursa amb triomf d’una llegenda del ciclisme, el belga Roger de Vlaeminck.

La sortida d’etapa ha estat denominada Sort – Turisme Pallars Sobirà. Des de la capital del Pallars Sobirà començarà una de les set etapes de la cursa UCI World Tour catalana, que portarà els millors ciclistes del món al cor dels Pirineus.

L’any 1976, la Volta a Catalunya ja havia estat present a la capital del Pallars Sobirà, amb una etapa amb inici a Almacelles i final a Sort amb victòria del belga Roger de Vlaeminck, una autèntica llegenda del ciclisme, amb quatre triomfs a la París -Roubaix i un dels tres únics ciclistes amb triomfs als cinc monuments. En aquella edició de la Volta, de Vlaeminck es va imposar en tres etapes. Així doncs, Sort i el Pallars Sobirà tornaràn a viure aquest proper 2024 als seus carrers la visita dels millors ciclistes del món amb la sortida d’etapa.

Sort és un municipi de prop de 2.200 habitants considerat el centre històric del Pallars Sobirà, on es conserven restes del castell comtal i nombrosos vestigis medievals. Sort és la capital de la comarca, el territori amb més zones protegides de Catalunya. L’alta muntanya, els estanys glacials, una natura exuberant, fauna salvatge i pobles aturats en el temps són la carta de presentació del Pallars, territori format per la suma de les valls de l’Alt Pirineu unides per la Noguera Pallaresa, un riu que és el cor la comarca i de la mateixa vila de Sort, que gaudeix d’una important oferta turística al voltant del ràfting i de l’alta muntanya.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o el Parc Natural de l’Alt Pirineu són alguns dels grans atractius del Pallars Sobirà, que brillarà en una Volta a Catalunya 2024 que ja ha confirmat un final d’etapa en altura a l’estació de Port Ainé.

“El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’Ajuntament de Sort consideren molt important que la 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya transiti pel seu territori i que hi hagi una sortida d’etapa a Sort, ja que reforça l’aposta que s’està fent des del Consell per l’esport de la bicicleta, amb el projecte Bike-Natura-Aventura Pallars Sobirà, amb 2,3 milions d’euros d’inversió provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea, per a impulsar un projecte de cicloturisme. Aquest projecte aposta per la creació, estructuració, ordenació i promoció del producte turístic relacionat amb la bicicleta en totes les seves modalitats, amb l’objectiu de desestacionalitzar l’oferta turística i que durant tot l’any es puguin dur a terme activitats sostenibles al voltant de la bicicleta per als visitants del Pallars Sobirà”, ha manifestat el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús.

“És un honor per la Volta tancar una sortida d’etapa inèdita des de Sort. L’alta muntanya és un dels segells que més identifiquen la Volta a Catalunya, i comptar amb la complicitat del Pallars Sobirà ens ajudarà a gaudir d’unes etapes de gran atractiu esportiu i paisatgístic”, ha apuntat Rubèn Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva.

D’aquesta manera, Sort podrà gaudir amb l’espectacle i la infraestructura que comporta un esdeveniment com la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa ciclista per etapes del calendari UCI World Tour, el més prestigiós del calendari internacional. La Volta compta amb la participació assegurada dels 25 millors equips ciclistes del món, a banda d’una difusió mediàtica d’alt impacte que apropa les imatges de la cursa per televisió a 190 països i fins als cinc continents, a través a 33 difusors internacionals.

Així doncs, des de Sort es viuran la presentació d’equips, la sortida d’etapa i tots els actes previs d’una de les set etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, que cada cop té més perfilat el recorregut de la seva edició 2024, que es disputarà entre els dies 18 al 24 de març.

Els millors ciclistes del món buscaran prendre el relleu de l’últim vencedor, l’eslovè Primoz Roglic, en un recorregut que començarà des de Sant Feliu de Guíxols i que comptarà amb tres arribades de muntanya a Port Ainé, Vallter i Queralt.