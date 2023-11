El passeig del riu entre el Parc fluvial i el Lycée quedarà tallat dilluns pel seu eixamplament

Zona d’afectació pels treballs d’eixamplament de dos trams del passeig del riu (Comú d’Andorra la Vella)

A partir del proper dilluns, 13 de novembre, comencen les obres al segon tram del passeig del riu, a la zona compresa entre el Parc Fluvial i el Lycée Comte de Foix. La previsió és poder fer una actuació similar a la que s’està duent a terme al primer tram, entre el Parc Fluvial i el carrer Prat Salit (a l’altura del restaurant Viena), per a eixamplar les zones que són més estretes que la resta del tartan i acabades amb reixa.

Amb aquesta actuació, per tant, tot el tartan del passeig del riu, des del Lycée Comte de Foix fins al carrer Prat Salit, tindrà la mateixa amplada, facilitant així el pas de persones. La zona del tartan havia mantingut fins ara aquests dos trams de reixa perquè el Pla d’infraestructures viàries hi preveia que passessin dos ponts per a travessar el riu, un projecte que amb modificacions urbanístiques es va desestimar.

Les obres en aquesta segona fase es duran a terme entre el dilluns, 13 de novembre, i el 22 de desembre. Mentre durin els treballs, no es podrà accedir a la zona afectada, i els vianants i els corredors hauran de desviar-se per l’avinguda Santa Coloma.

En paral·lel, el tram comprés entre el Parc fluvial i el carrer Prat Salit, on els treballs van començar el passat octubre i que està actualment en obres, es preveu que es torni a obrir a partir del 20 de novembre.