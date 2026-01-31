Sort diversa per a l’equip A i B del VPC Andorra

Ha estat un cap de setmana de màxima exigència per al VPC Andorra, amb dos partits d’alt nivell competitiu que han posat a prova el caràcter i la profunditat de la plantilla masculina, tant a domicili com a l’Estadi Nacional d’Andorra. El conjunt A perdia de forma ajustada, mentre que el combinat B es feia amb la victòria.
Lluitant fins al final a la Divisió d’Honor B
L’equip A masculí va visitar el camp del Barcelona Universitari Club en un duel molt intens. El VPC va començar amb determinació, mostrant una actitud agressiva en defensa i buscant imposar el seu ritme des de les fases estàtiques. Tot i que el conjunt local va aprofitar millor les situacions de sanció per marxar amb avantatge al descans, els andorrans però van reaccionar a la represa.
Amb un pas endavant clar, la pressió ofensiva va trobar el seu premi amb els assajos de Gaston Ezequiel González, Matías Abel Barrera i Josep Arasanz Àvila. El matx va estar marcat per una alta exigència física i un context disciplinari rigorós que va incloure una targeta vermella per al VPC, un factor que va acabar condicionant el desenllaç final malgrat la imatge sòlida mostrada fins al xiulet definitiu. El resultat final, 32-29 per als locals.
Victòria treballada de l’equip B
D’altra banda, l’equip B va viure una tarda d’alta tensió, a casa, davant el RC Senglars. En un partit extremadament igualat i de molta duresa, els jugadors van saber gestionar els moments clau i mantenir la paciència davant les nombroses interrupcions. Finalment, el VPC es va imposar per un ajustat 25–19, sumant una victòria vital per a la confiança del grup.
“La intensitat, el sacrifici i la identitat col·lectiva continuen sent els pilars fonamentals del VPC Andorra en cada competició”, manifesten des del club.