Solnegre actuarà dimarts a Vilanova de Banat en el marc del FeMAP

Solnegre actuarà al FeMAP a Vilanova de Banat

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) fa parada aquest dimarts, 15 d’agost, a les 12:30 hores, a Vilanova de Banat, població del municipi d’Alàs i Cerc, a la comarca de l’Alt Urgell, amb el concert ‘Miasma, la pesta a Milà l’any 1630’, a càrrec de Solnegre. La interpretació la faran Cristina Altemir (violí), Jordi Giménez (sacabutx) i Ferran Pisà (tiorba).

El programa inclou obres de tres autors que van morir per la pesta a la ciutat italiana de Milà: Giovanni Battista Fontana, Pablo Cima i Dario Castello. També hi ha peces de G. G. Kapsberger, G. Bassano i B. Castaldi. L’actuació es farà a l’església de Santa Cecília.

En el repertori s’especifica que els violinistes milanesos de principi del segle XVII van tenir un paper clau en la propagació d’aquest instrument arreu d’Europa i en la disseminació de l’estètica del Barroc. L’any 1630, però, una greu epidèmia de pesta va assolar la ciutat i va acabar amb la trajectòria d’aquesta generació de músics. És ben sabut que quan es declaraven els primers casos de pesta en un ciutat com Milà, ben aviat esdevenia un escenari de desolació marcat per la mort, l’escassetat d’aliments i les restriccions socials. En aquest context, les produccions artístiques procuraven donar esperança al poble alhora que retrataven l’angoixa i la por que es vivia a les cases i als carrers.

El concert es complementarà amb una degustació de productes de quilòmetre zero, oferta per Cal Margarit i Formatges del Pujol-Orra.





Festa major de Vilanova de Banat

El concert del FeMAP coincideix un any més amb la celebració de la festa major de Vilanova de Banat, que va començar ahir dissabte, 12 d’agost, amb el pregó festiu i un sopar popular amb bingo. També hi va haver ball, a la matinada, amb el duet Làser i una sessió de música amb DJ Farigola i DJ Romaní.

Avui diumenge hi havia prevista una missa solemne, seguida d’un vermut popular (13 hores). A la tarda, hi haurà jocs per a la canalla (17.30 hores) i una festa prehistòrica (18.30 hores). A les 22 hores, es podrà gaudir de les llàgrimes de Sant Llorenç i d’un rom cremat i chillout.