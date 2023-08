13A: Dia internacional de les persones esquerranes

Un dona esquerrana fent manualitats (diainternacional.com)

Els esquerrans també tenen el seu Dia, que és una jornada internacional promoguda per la Internacional d’Esquerrans (Lefthanders International). Té lloc el 13 d’agost de cada any des del 1976, i pretén donar a conèixer i ajudar a reduir les dificultats que troben les persones esquerranes en una societat predominantment destra. Algunes d’aquestes dificultats són fer servir eines pensades per a destres, com les tisores, els quaderns en espiral, les cadires o pupitres per a escriure.

Però, no tot queda en situacions quotidianes. Al llarg de la història i en diversos països del món, el col·lectiu dels esquerrans ha patit situacions de discriminació i, fins i tot, assetjament. Tothom ha sentit històries de nens esquerrans als quals se’ls corregia o renyava perquè no usessin la mà esquerra per a escriure, menjar o qualsevol altra activitat. I, fins i tot, potser, més d’un coneix alguna persona que de petit era esquerrà, però que les reprimendes dels adults el van fer ser, finalment, dretà per a tota la vida.

Afortunadament avui dia, ser esquerrà ja no es considera com un estigma o una desviació. També hi ha múltiples rumors infundats i gens demostrats sobre els esquerrans, com que són més intel·ligents, que viuen menys, que dormen pitjor, etc. Són mites que estaven relacionats amb el fet que ser esquerrà era ser diferent, i la diferència, ja se sap que en molts casos és castigada injustament a la societat.





Famosos esquerrans

Es calcula que un 10% de la població mundial és esquerrana i moltes persones rellevants en el món de la cultura, l’esport, la ciència i les arts ho són o ho han estat.

Científics

Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Alan Turing…

Astronautes

Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Duke, Jim Lovell i Ed. Mitchell…

Artistes

Miquel Àngel, Rubens, M.C. Escher, Van Gogh, Lewis Carrol, Leonardo da Vinci…

Músics

Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, Noel Gallagher, Sting, Ringo Starr, Paul Mac Cartney, Bob Dylan, Iggy Pop…

Esportistes

John McEnroe, Maradona, Messi, Nadal…

Altres personalitats

Beethoven Gandhi, Adolf Hitler, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, George Bush pare, Bill Clinton, Barak Obama, Aristòtil, Napoleó Bonaparte, Charles Chaplin, Bill Gates…





Informació de: diainternacional.com