S’obren inscripcions per als cursos del CFLV

Cartell anunciant els cursos que comencen al setembre (CFLV)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ha obert el període d’inscripció per a les formacions que comencen les classes al setembre. D’una banda, el centre ofereix, de l’11 de setembre al 23 de novembre del 2023, el curs de preparació per a la prova de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures i el diploma de ciències històriques i socials d’Andorra.

Entre el 18 de setembre del 2023 i el 13 de juny del 2024, es durà a terme el curs de preparació per a la prova d’accés a estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de vint-i-cinc anys. Mentre que entre el 18 de setembre del 2023 i l’1 de febrer del 2024, el Centre de Formació al Llarg de la Vida oferirà diversos cursos de competència digital ciutadana, de comunicació i literatura, de coneixements d’Andorra i de ciències.

Els cursos que s’ofereixen són gratuïts i adreçats a persones més grans de setze anys. Les inscripcions es poden fer fins al 7 de setembre de manera virtual al web http://www.cflv.ad/. Les persones interessades a realitzar aquests mòduls poden obtenir més informació adreçant-se al Centre de Formació al Llarg de la Vida, trucant al telèfon +376 741 465, enviant un WhatsApp al +376 605 375 o bé, a través del correu electrònic cflv@educand.ad.