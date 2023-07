Salut: Detecció precoç de càncer de coll d’úter a les farmàcies catalanes

Una farmàcia. Foto: ARXIU

Salut de la Generalitat i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) signen un conveni de col·laboració per a aplicar el nou circuit de cribratge de càncer de coll uterí (CCU), basat en la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) mitjançant automostra a les farmàcies.

El Protocol ha estat elaborat pel Pla director d’oncologia del Departament de Salut de la Generalitat, amb el suport de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), amb l’objectiu d’incrementar la cobertura de la detecció precoç d’aquest virus, principal agent causal d’aquesta tipologia de càncer. Si els resultats són satisfactoris, es preveu que aquest Protocol substitueixi la citologia com a prova primària de cribratge en les dones majors de 30 anys i fins al 65 anys.

La participació en el programa és voluntària i gratuïta. Des de juliol del 2021 fins al maig d’aquest any, s’han realitzat 3.253 proves, amb un 10,9% de taxa de positivitat per virus del papil·loma humà. Hi han participat un total de 73 farmàcies de 7 municipis, amb l’Hospital de Bellvitge com a laboratori de referència.

Amb la perspectiva d’estendre el programa a altres regions sanitàries fins arribar al conjunt de Catalunya, aquesta prova pilot ha de servir per a avaluar la viabilitat del nou Protocol, ja que requereix l’adaptació dels circuits organitzatius i la coordinació entre l’oficina tècnica de cribratge, les farmàcies i els laboratoris d’anàlisis.

Aquesta col·laboració entre Salut i el Consell s’emmarca dins del conveni col·laboració estratègic, subscrit el 9 de febrer de 2021 i ratificat aquest 2023 per les dues entitats, per a desenvolupar projectes destinats a fomentar el desplegament de l’atenció farmacèutica comunitària en el sistema públic de salut de Catalunya.





L’experiència de les farmàcies en programes de cribratge

El desenvolupament d’aquesta iniciativa se suma a altres col·laboracions importants de les oficines de farmàcia amb Salut de la Generalitat pel que fa a cribratge: d’una banda, al Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte –en el qual ja fa més de deu anys que participen les farmàcies de la ciutat de Barcelona i que s’ha anat estenent gradualment a la resta de Catalunya–, i de l’altra, al programa de cribratge de la COVID-19 que es va dur a terme a les farmàcies durant la pandèmia amb tests ràpids d’antígens.