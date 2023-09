S’obren inscripcions per a les escoles esportives i activitats culturals a Encamp

Cartell anunciant les activitats esportives a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre aquest dilluns, dia 11 de setembre, les inscripcions per a les activitats esportives amb un complet programa per a infants, joves, adults i gent gran que començaran a partir del 18 de setembre.

ES POT CONSULTAR EL LLIBRE D’ACTIVITATS AQUÍ

Els infants i joves a la vila d’Encamp podran gaudir d’activitats aquàtiques, com l’escola de natació, natació per a nadons, el club de natació, waterpolo, a les que s’hi sumen les arts marcials, on es pot escollir entre taekwondo, karate, judo, kung-fu i boxa, una àmplia oferta d’esports col·lectius amb futbol, futbol sala, vòlei i l’handbol, i altres esports individuals com la gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, la dansa urbana, curses i modelisme d’slot “scalextric”, tir amb arc i les escoles de pàdel, tennis i tennis taula. I es continua amb l’escola d’escacs. Durant els mesos d’hivern tindrà lloc també l’escola de neu.

Pel que fa al Pas de la Casa, infants i joves podran accedir a diferents activitats, com l’escola de natació, natació per a nadons, waterpolo, ioga, judo, futbol sala, i sobre rodes: patins en línia, skate i longboard, així com l’escola de neu durant l’any 2024.

Pel que fa als adults, a Encamp podran triar entre activitats aquàtiques amb natació per a adults, també per a competició i manteniment aquàtic. També hi haurà els clubs d’arts marcials amb les activitats de kung-fu i sanda, taekwondo, judo, karate i boxa, i els col·lectius amb vòlei i bàsquet. S’inclou també esports de raqueta com pàdel, tennis, tennis taula i esports individuals com la gimnàstica artística, dansa urbana, ball de saló, tir amb arc, les curses i modelisme slot i esgrima. Al Pas de la Casa s’ha programat natació per adults i judo.

La gent gran d’Encamp, comptarà amb la possibilitat de realitzar activitats aquàtiques de manteniment cada dimarts i dijous de 11.15 h a 12 h.

Els preus de les activitats són per a infants i joves de 174,60 euros per a realitzar una activitat, de 328,80 euros si se’n realitzen dues, i de 235,60 euros cada activitat a partir de la tercera inscripció.

S’aplicarà un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove i els socis del Club Piolet i un 20% de descompte per al segon germà. No es poden acumular els descomptes i el carnet de soci és gratuït.

Els preu per a les activitats d’adults serà per una activitat sent socis de 115,70 euros/trimestre, i en el cas de no ser socis, de 141,20 euros/trimestre. Es podran beneficiar d’un 10% de descompte els titulars del Carnet Jove. Per a les activitats de gent gran el preu serà de 10,60 euros/trimestre.

A partir del 18 de setembre el nou programa d’activitats dirigides que es durà a terme a les instal·lacions del nou gimnàs recentment obert al públic i que compta amb dos noves sales polivalents per a les activitats dirigides.





Activitats culturals

Dilluns també s’obren les inscripcions per al curs 2023-2024 de les activitats culturals per a tots els públics, amb més de 30 activitats programades tant a Encamp com al Pas de la Casa.

Les inscripcions es podran formalitzar a partir del proper dilluns, 11 de setembre, a través del web del Comú i també al Departament de Cultura a l’edifici de La Valireta.

Es pot consultar el detall dels horaris, preus, professorat i ubicacions clicant al següent enllaç.