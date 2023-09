Mijares, Medina, Caminal i Garcia entrenen a Ushuaia

L’equip B femení d’esquí alpí (FAE)

L’equip B femení d’esquí alpí, amb Carla Mijares, Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia es troba a Ushuaia (Argentina) treballant en la que és l’estada més important i intensa de la pretemporada. Després d’un primer contacte amb la neu a l’Stelvio (Itàlia), especialment per a realitzar test de material, l’equip va volar a Ushuaia el passat 31 d’agost, on s’hi estarà durant 20 dies. A Ushuaia el bloc ha dut a terme sessions primeres d’esquí lliure per a començar a retrobar-se amb els esquís.

Després, s’ha estat realitzant un treball de base amb pistes fàcils per a tornar a agafar ritme. En aquest sentit, l’equip ha estat entrenant especialment la disciplina de gegant. A partir d’aquí, ja el bloc combinarà gegant i eslàlom augmentant progressivament la intensitat, i també, si les condicions ho permeten, farà alguna incursió en el supergegant.

Guido Paci com a responsable tècnic, i Josh Alayrach, com a entrenador, acompanyen a Mijares, Medina, Caminal i Garcia en aquests 20 dies d’entrenaments.