Preinscripcions per al nou curs de l’EOI de la Seu

L’Escola Oficial d’Idiomes a la Seu d’Urgell està ubicada a l’edifici de les Monges (RàdioSeu)

L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell (EOI) ha obert aquesta setmana i fins al 13 de setembre la preinscripció per al nou curs 2023-2024. La sol·licitud es pot presentar per internet (www.eoilaseu.cat) o presencialment. En aquest darrer cas, la formalització del tràmit només serà possible el dia 13, de les nou del matí a les dues del migdia, a les instal·lacions del centre urgellenc, ubicat al carrer Capdevila.

Des del moment en què es faci la preinscripció i fins al 13 de setembre estarà disponible un test de nivell d’anglès i francès en línia. El resultat de la prova se sabrà en acabar, moment en el qual es podrà escollir el grup i l’horari del curs assignat. Les hores i cursos de tots els nivells es poden consultar a través d’un codi QR que apareix al cartell informatiu.





Cursos presencials i semipresencials

L’EOI urgellenca ofereix un any més estudis presencials i semipresencials de diferents nivells per a obtenir certificats oficials d’anglès (A1, A2, B1, B2.1, B2.2 o C1) i de francès (A2, B2.1, B2.2 i C1). Actualment el centre formatiu també organitza cursos d’actualització de coneixements.





Descomptes en la matrícula

Un cop acceptada la preinscripció, la matrícula en línia a l’EOI s’haurà de dur a terme des de les 20 h del 15 de setembre fins a les 23.59 h del 19 de setembre. Per als docents no universitaris que vulguin fer un curs, es disposa del programa PIA+, que permet gaudir d’una devolució en l’import base de la matrícula. D’altra banda, per als estudiants que al seu institut cursen una llengua estrangera diferent a l’escollida a l’EOI, dels nivells A1, A2 i C1, hi ha bonificacions de fins al 50 per cent.

L’EOI de la Seu està situada al carrer Capdevila 29, al primer pis de l’edifici del Centre Cultural Les Monges. Es pot demanar informació sobre l’oferta formativa i els tràmits al telèfon 973 354 446.