S’obre la licitació per a l’explotació del servei de bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre de la Seu

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell ha anunciat l’obertura del procés de licitació per a l’adjudicació del contracte d’explotació del seu servei de bar-restaurant. L’objectiu principal d’aquest concurs públic és garantir un servei d’atenció al públic de màxima qualitat que complementi de forma idònia l’activitat esportiva i turística habitual del recinte. Les instal·lacions objecte de la licitació inclouen l’ús privatiu dels espais de menjador, cuina, terrassa i magatzems. L’adjudicatari serà l’encarregat de gestionar els serveis de restauració, cafeteria i càtering, tant per als usuaris diaris del Parc com per als diferents esdeveniments que s’hi organitzen.
Un contracte de naturalesa patrimonial i eficient
A diferència d’altres contractes administratius, aquesta licitació té una naturalesa patrimonial, ja que el seu objecte principal és l’explotació econòmica de béns immobles i instal·lacions de titularitat pública (regulada per la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions Públiques i el Decret Legislatiu 1/2002 de la Generalitat de Catalunya).
L’externalització d’aquest servei es justifica per la voluntat de comptar amb un tercer especialitzat en el sector de l’hostaleria. D’aquesta manera, es garanteix una gestió altament qualificada i eficient, es transfereix el risc operacional a l’operador privat i es genera un cànon econòmic per a la Societat, tot complint amb els principis d’eficiència i economia sense incrementar la despesa pública estructural.
Terminis i documentació
Els professionals i empreses del sector interessats a optar a aquesta concessió poden consultar tots els paràmetres de qualitat, així com els detalls econòmics i tècnics dels espais, en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el plec de condicions econòmic-administratives ja disponibles a la Plataforma de Contractació.
La data límit de presentació de sol·licituds és el divendres, 5 de juny.