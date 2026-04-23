S’obre la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana amb una nova modalitat: la recerca educativa

Amb la voluntat de promoure i fomentar la recerca científica, el Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana d’aquest any. L’objectiu de la convocatòria, impulsada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, és promoure i estimular la realització de projectes de recerca, de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país. La dotació global de la convocatòria és de 35.000 euros repartits entre les diferents modalitats.
Com a novetat, s’ha creat la modalitat d’ajut de recerca educativa per a desenvolupar projectes de recerca en aquesta matèria, en el context del sistema educatiu andorrà i dels centres de català de titularitat pública. La subvenció és de 15.000 euros. Aquest ajut s’emmarca en el Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’educació, impulsat pel Ministeri, que posa de manifest la importància de basar les polítiques educatives en l’evidència científica.
Aquesta nova modalitat esdevé una eina clau per a analitzar, entre altres aspectes, l’impacte real de mesures com el canvi de dispositius a les aules, la integració de les competències digitals o l’ús de la intel·ligència artificial en l’educació. A més, permet generar coneixement rigorós i adaptat al context andorrà, imprescindible per a avaluar i millorar contínuament les accions previstes al Pla, així com per a garantir que contribueixen efectivament a la millora dels resultats acadèmics i al benestar de l’alumnat.
La convocatòria inclou també un ajut de temàtica genèrica (15.000 euros) per a projectes centrats en Andorra o amb beneficis directes per al Principat, i un ajut per a investigadors emergents (5.000 euros), destinat a fomentar la recerca entre investigadors no doctors amb projectes d’una durada màxima d’un any.
Els ajuts es podran sol·licitar per part de residents a Andorra i estrangers a títol individual o en grup. Per als projectes de les modalitats ajut de temàtica genèrica i de recerca educativa els investigadors principals han de ser doctors i també els poden sol·licitar les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangeres i han de tenir una durada màxima de dos anys: poden començar a partir del primer de setembre de 2026 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2028. Pel que fa al treball de l’ajut a investigadors emergents ha de tenir una durada màxima d’un any. Pot començar a partir del primer de setembre de 2026 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2027.
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 30 d’abril de 2026 i finalitza el dia 17 de juliol de 2026 (ambdós dies inclosos) a través de la seu electrònica https://e-tramits.ad/tramits/.