S’obre la 7a Reunió Global del Mountain Partnership amb la crida a reforçar l’acció internacional per al futur de les muntanyes

Andorra ha donat, aquest dijous, el tret de sortida a la 7a Reunió Global del Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes), una trobada internacional d’alt nivell que reuneix al país fins dissabte representants de governs, organismes internacionals i experts d’arreu del món per a avançar en el desenvolupament sostenible de les regions de muntanya.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que ha inaugurat les jornades, ha recordat que les zones de muntanya, que ocupen prop d’un quart de la superfície terrestre i acullen centenars de milions de persones, són especialment vulnerables als efectes dels reptes globals. En aquest sentit, ha remarcat la rellevància de l’Aliança per a les Muntanyes com a plataforma de cooperació, generació de coneixement i impuls d’accions concretes per a garantir un desenvolupament sostenible i resilient.
Tor també ha reafirmat el compromís d’Andorra amb aquests objectius, destacant l’experiència del país com a territori de muntanya que ha sabut trobar l’equilibri entre progrés i preservació. “Protegir el nostre entorn natural no és un fre, sinó una oportunitat per a innovar, diversificar l’economia i construir un model més sostenible”, ha assenyalat.
La secretària general d’ONU Turisme, Shaikha Nasser Al Nuwais, que també ha obert les jornades, ha posat en relleu la importància de les muntanyes per a l’àmbit del turisme i, en aquest sentit, ha valorat que “un turisme ben desenvolupat no és una indústria, sinó que és una eina per a empoderar comunitats i diversificar mitjans de vida i crear incentius reals” per a les comunitats que hi viuen.
Finalment, Ludovica Trancredi Martinelli, presidenta del Comitè Director del Mountain Partnership, ha manifestat, al seu torn, la importància de l’esdeveniment perquè ha de contribuir a caminar cap a accions concretes i a reforçar la cooperació entre països, fixar prioritats i marcar el futur de l’agenda de les muntanyes.
La reunió, que se celebra cada quatre anys, converteix Andorra en epicentre del debat global sobre les muntanyes. L’Aliança està integrada per més de 700 membres, entre governs, institucions internacionals, acadèmia i societat civil, que treballen conjuntament per a impulsar solucions concretes i està impulsada per la FAO.
Sota el lema “Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes”, el programa inclou durant tres dies sessions plenàries, taules rodones d’alt nivell i panells temàtics centrats en àmbits clau com la protecció dels ecosistemes, el finançament del desenvolupament sostenible i el reforç de les economies de muntanya.
Durant les taules rodones del matí s’ha debatut, entre d’altres, sobre l’acció climàtica i el futur de les zones de muntanya. Pel que fa a Andorra, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat el treball que el país està duent a terme per a protegir el 30% del territori abans de 2030, així com els esforços per a reduir les emissions i la dependència dels combustibles fòssils, mitjançant la inversió en energies renovables, amb l’objectiu d’assolir la neutralitat de carboni l’any 2050.
Les taules rodones de la tarda comptaran també amb la participació dels ministres de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; i de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que parlaran sobre les comunitats de muntanya i el turisme sostenible.
Durant els tres dies de treball, el Principat rep representants de diversos governs —incloent-hi ministres, viceministres i secretaris d’Estat— de països com Alemanya, Armènia, Azerbaidjan, Itàlia, Mongòlia, Montenegro, Nepal i Kirguizstan, així com responsables d’organismes internacionals com la FAO, ONU Turisme, la UNESCO, l’OSCE, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (UNDP) o del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC).
La trobada, coincideix amb la celebració al país del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, fet que reforça el posicionament d’Andorra com a actor actiu en la promoció d’un model de desenvolupament sostenible per a les regions de muntanya.
Un dels moments clau de la reunió serà l’adopció, dissabte, de la Declaració d’Andorra, un document que establirà orientacions i compromisos per a reforçar la cooperació internacional i avançar en la protecció i el desenvolupament sostenible de les muntanyes.
En paral·lel, aquesta tarda (18 hores) s’inaugura, als espais del’Hotel Yomo, l’exposició Mountains for the Future, organitzada per la UNESCO, centrada en el turisme responsable en territoris de muntanya i el benestar de les comunitats de muntanya.