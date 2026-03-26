Encara no es coneixen les causes de l’incendi a Arinsal

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, acompanyats per la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, s’han desplaçat aquest dijous al matí fins a Arinsal per a poder copsar de primera mà els treballs del Cos de Bombers en l’extinció de l’incendi que es va declarar ahir al vespre a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal. Un cop feta la visita, Espot ha explicat que tot i la virulència de les flames i les complicacions provocades pel vent, només s’han registrat danys materials i s’ha evitat que el foc s’estengués als edificis veïns o a la zona boscosa. De moment, es desconeixen les causes que han pogut originar l’incendi.
“Vull agrair sincerament la professionalitat i la predisposició dels nostres cossos especials: el Cos de Bombers, el Departament de Protecció Civil, la Policia i la Creu Roja. També vull reconèixer la tasca dels serveis comunals de la Massana i, en especial, la implicació dels cònsols. Estem al peu del canó i, gràcies a l’esforç conjunt, hem pogut contenir els danys només a l’edifici afectat. És una desgràcia, sens dubte, perquè parlem d’un espai amb un gran valor emocional per a tots nosaltres, especialment per a aquells que hem vist créixer Aigües d’Arinsal i seguíem amb il·lusió el seu projecte de recuperació”, ha expressat Espot.
Tal com ha narrat el director del Cos de Bombers, Jordi Farré, hi ha hagut un flux constant d’efectius arribant a un topall màxim de 40 efectius i 10 dotacions. El foc, actualment, encara no està extingit i els Bombers treballaran durant tota la jornada per a remullar la zona i poder extingir l’incendi. A causa de l’incendi s’han desallotjat 35 clients d’un hotel proper a la zona, tasca que ha dut a terme la Creu Roja.
Actualment, hi ha perill d’esfondrament i, per aquest motiu, la circulació per la CG-5 a l’alçada de la zona afectada està completament tallada. Les persones que viuen més al nord, o més a prop de l’estació de la fàbrica, no poden circular amb vehicle per la carretera. Tot i aquesta afectació, els veïns dels edificis del davant poden estar tranquils, ja que no es troben en situació de perill. Això sí, se’ls ha recomanat mantenir les finestres tancades i seguir unes mínimes mesures de precaució.
Finalment, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha expressat un “sentiment d’impotència perquè ens hagués agradat no arribar a aquesta situació i poder controlar el foc”. Tot i això, ha agraït les tasques dels serveis d’extinció d’incendis que han permès que no s’hagin de registrar danys personals. Així mateix, també ha demanat paciència als residents de la part alta d’Arinsal que actualment estan sense servei d’aigua, i ho estaran durant unes hores, perquè és el servei de Bombers qui utilitza aquesta aigua per a extingir l’incendi.