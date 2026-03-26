Andorra clou el 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar

Andorra ha clausurat la tretzena edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, una trobada internacional que durant dos dies ha reunit a Ordino prop de 25 ponents i nombrosos professionals, representants institucionals i organismes internacionals per a reflexionar sobre el futur del turisme de muntanya en un context global canviant. En el discurs de cloenda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que aquest Congrés “no és només una trobada sectorial: és també un punt de trobada d’idees, de visions i de persones que creuen en el potencial de les muntanyes com a espais de vida, d’equilibri i d’oportunitats”.
Durant la seva intervenció, el ministre ha subratllat la transformació que viu el sector turístic, marcada per un canvi de paradigma en què les experiències, el benestar i la tecnologia tenen un paper central. “Estan redefinint la manera com viatgem, com descobrim els territoris i també com gestionem les destinacions”, ha assenyalat.
La dimensió institucional i internacional de la trobada ha estat un altre dels elements destacats en la cloenda. Torres ha fet referència a la participació de representants ministerials d’alt nivell de Montenegro i Portugal, així com a la presència de delegacions internacionals i del sector turístic andorrà, que ha participat de manera nombrosa.
En aquest sentit, el ministre ha volgut expressar un agraïment especial a ONU Turisme, a la seva secretària general i als equips organitzadors, així com als set comuns del país i, en particular, al Comú d’Ordino, parròquia amfitriona d’aquesta edició, per l’organització d’activitats culturals, de natura i de benestar en un entorn de muntanya.
El titular de Turisme també ha fet referència a les aportacions d’organismes internacionals com ONU Turisme i la FAO, que han coincidit a assenyalar que “el futur de les muntanyes passa necessàriament per un desenvolupament equilibrat, responsable i capaç de preservar el seu valor natural, social i econòmic”, ha recordat.
Finalment, ha conclòs destacant el valor del Congrés com a “un espai on governs, empreses, organitzacions internacionals i professionals comparteixen camí per a continuar imaginant el turisme de les muntanyes del demà”, ha afirmat, abans d’animar els participants a gaudir de les activitats previstes i a conèixer el país. En l’acte de cloenda s’ha dut a terme el traspàs simbòlic entre l’actual parròquia amfitriona, Ordino, i la nova parròquia acollidora, la Massana, que assumirà l’organització de l’esdeveniment l’any 2028.