‘Snow control’ positiu a la pista Avet de la Copa d’Europa masculina Soldeu 2025

La pista Avet ha passat el control de forma favorable per a la Copa d’Europa d’esquí alpí. Foto: Cedida

‘Snow control’ favorable a l’emblemàtica pista Avet per acollir la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí que tindrà lloc els dies 3 i 4 de febrer a Soldeu. La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha validat aquest migdia mitjançant diferents tests la qualitat de la neu en diversos trams de l’escenari de competició. A una setmana de les dues proves tècniques d’eslàlom gegant, la pista compleix amb les condicions de densitat de neu i granulometria que exigeix la FIS per a rebre el circuit continental.

El director esportiu, Santi López ha explicat que s’han fet quatre tasts de neu (al mur inicial i al mur final, i a les zones intermèdies) per a comprovar l’estat de la neu en diferents punts del traçat. “Això ens dona una sèrie d’indicadors que ens permeten veure si cal que fem treballs addicionals. Les condicions ara mateix són molt correctes, amb unes condicions homogènies. La previsió meteorològica ve amb nits fredes i pujada de temperatures durant el dia i això ens va bé per a la pista. El que potser més ens preocupa és que nevi perquè és neu que haurem de treure de la pista per a tornar a les condicions de duresa que requereix la competició”.

Des de la FIS, amb un gest de confiança, s’ha encarregat la missió a l’organització de fer tots els tests a la neu. Santi López, juntament amb el secretari general, Marc Mitjana i el cap de màquines de Grandvalira ENSISA, Robert Lindsey han realitzat del procediment.