Vela vol conèixer el resultat de l’anàlisi i estudi de les graelles salarials de diferents col·lectius

Els socialdemòcrates, Pere Baró i Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació, aquest dimarts, sobre les graelles salarials de cossos especials, al cos general, diplomàtic, d’Educació i el de Justícia. Vela ha sol·licitat tota la documentació relativa a l’anàlisi i estudi de dites graelles salarials, treball que es va adjudicar el 10 de juliol de 2024 a l’empresa People Matter SL per un import de 29.500 euros.

En concret, la consellera general del PS demana rebre l’anàlisi dels llocs de treball, la documentació resultant de les reunions amb els diferents sindicats i la proposta de política retributiva de Govern, així com el calendari de treball i el pressupost de l’Executiu per a poder afrontar i aplicar la proposta de política retributiva de Govern.

El conseller general, Pere Baró, també ha entrat aquest dimarts un complement d’informació a les preguntes escrites que va formalitzar el passat 10 de gener on es demanava per la xifra actual de membres adscrits als cossos especials, així com la seva evolució des del 2012, la previsió de nombre de personal per a aquesta legislatura i quina ha estat l’evolució salarial dels cossos especials des de 2012. Ara, Baró sol·licita l’evolució del nombre total d’hores extres efectuades pels membres adscrits als diferents cossos especials, desglossat per cos especial, departament i càrrec, des de 2012 fins a l’actualitat.