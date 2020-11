Ski Andorra inicia la venda dels forfets extraescolars, universitaris i d’acompanyants

Ski Andorra posa a la venda els forfets extraescolars, universitaris i acompanyants a partir del 10 de novembre i fins el 29 de gener 2021.

Les tarifes dels forfet es mantenen respecte la temporada passada. Aquests forfets estan subvencionats pel Govern d’Andorra. Així doncs els preus dels forfets per la temporada 2020/2021 són de 120,98 € pel forfet extraescolar, 188,44 € pel forfet universitari, 178,86 € pel forfet acompanyant, i 57,37 € pel forfet acompanyant per les persones majors de 65 anys. Tarifes amb IGI inclòs.

Enguany és la quarta temporada que els infants que ja disposen del forfet de temporades anteriors, poden recarregar els forfets extraescolars online a través de la pàgina web de Ski Andorra. D’aquesta manera evitem desplaçaments i es facilita el tràmit. En les darreres temporades més d’un 50 % dels infants van fer la renovació del seu forfet a través de la pàgina de recàrrega.

Pel que fa el procés de tramitació dels forfets Universitaris i els Extraescolars destinats als menors de 20 anys estudiant a l’estranger, hi ha hagut un canvi de procediment respecte les temporades passades. Aquest any, els estudiants que vulguin comprar el forfet Universitari, o el forfet Extraescolar pels menors de 20 anys estudiants a l’estranger, han de fer la sol·licitud omplint un formulari a través de la web: www.infoeducacio.ad i adjuntar la documentació que acrediti els seus estudis en curs. La petició del forfet serà validada pel Ministeri d’Educació i Ensenyament superior a través del correu electrònic en un termini de 2 dies laborables. Un cop rebuda aquesta validació es podrà tramitar el forfet a les oficines de Ski Andorra. Amb aquest nou procediment ja no caldrà fer la sol·licitud al servei de tràmits de Govern.