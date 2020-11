El SAAS inicia els treballs d’ampliació del Servei d’Urgències

En el marc de les adaptacions previstes per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia Covid19 i amb l’objectiu de reforçar determinats dispositius assistencials, el SAAS inicia el projecte d’ampliació del Servei d’Urgències, trasllat dels serveis corporatius a unes oficines prop de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com l’adaptació d’espais a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell per a la implantació del Servei d’Envelliment i Salut.

El Servei d’Urgències incrementarà l’espai per a professionals i pacients un 30%, comptarà amb una segona sala d’espera, 5 boxes més, 2 dels quals específics per pacients pediàtrics, 1 nou bany i nous espais de triatge, recepció, administració i circulació. Aquest projecte permetrà disposar de circuits assistencials i sales d’espera específiques per nivell de gravetat segons el triatge, entre pacients adults i pediàtrics, així com en cas de més pressió assistencial per pacients Covid19.

La recepció i l’entrada principal de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell també serà remodelada per adaptar-la a aquests canvis.

Els locals llogats per acollir els serveis corporatius tenen una superfície de 800 metres quadrats i estan situats a l’avinguda Fiter i Rosell, enfront de l’hospital. Es preveu que a aquests nous locals es traslladin una 70ena de professionals dels serveis corporatius i, més concretament, de les àrees de finances, sistemes d’informació, gestió de persones, assessoria jurídica i contractació pública. Aquests serveis estan actualment ubicats a les plantes baixes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i de la Clínica Verge de Meritxell.

Els treballs per dur a terme aquestes primeres fases tindran una durada d’uns dos mesos i començaran aquesta setmana.

Posteriorment, s’iniciarà l’adaptació d’espais a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell per a la implantació de nous serveis destinats a la gent gran i que seran prestats per l’equip del Servei d’Envelliment i Salut, donant resposta a les necessitats derivades de l’envelliment i la cronicitat.