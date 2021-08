Situació estable de la COVID-19 a la Seu d’Urgell, sense cap ingressat al Sant Hospital

La Seu d’Urgell manté el dia d’avui una situació estable pel que fa a la incidència de la COVID-19 i a l’aparició de nous casos. La millor dada és que ara mateix el Sant Hospital no té cap ingressat per coronavirus, un fet que no es produïa des del començament del mes de juliol i que es produeix després que a l’inici d’aquest agost n’hi havia sis.

Tot i això, els indicadors d’evolució han pujat els darrers set dies. Ara mateix la velocitat de transmissió (Rho7) és a 1,84, el doble que ara fa una setmana (+1,05). El mateix ha passat amb el risc de rebrot, que se situa a 334 punts (+178 respecte de dilluns passat). Al conjunt de l’Alt Urgell, també s’ha superat els límits recomanats i ara s’està respectivament a 1,38 i a 236. El percentatge de positius dels nous tests ha pujat més moderadament i ara és del 7,07% (+2,26).

Pel que fa a la vacunació, fins ara han rebut la primera dosi 13.069 habitants de l’Alt Urgell (el 65,2% de la població); i la segona dosi, 10.520 (58,5%). Malgrat l’avenç de les darreres setmanes, aquests percentatges estan per sota la mitjana catalana, que ja és del 72% i el 67% respectivament. A més a més, la proporció encara es manté baixa (al voltant del 50%) a la franja de 20 a 34 anys, on fins i tot es queda per sota de la dels joves d’entre 16 i 19 anys, que ja arriben al 60%. El mateix passa amb la franja de 35 a 39 anys (57,4%) i amb la de 12 a 15 anys (51%), malgrat que en tots els casos ja fa diverses setmanes que poden vacunar-se, ara fins i tot sense necessitat de cita prèvia.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha demanat mantenir la precaució i “una mica més d’empatia per part de tothom“, en el marc de la Festa Major de la ciutat. D’una banda, Fàbrega creu que cal comprendre “les ganes del jovent de divertir-se”, però també que hi ha “unes normatives que ens obliguen a finalitzar els actes i tancar els locals a les 0.30h“, les quals “vetllen per minimitzar els contagis en aquesta situació de pandèmia, en la que encara tenim 399 ingressats a les UCI i que aquesta setmana ha provocat 139 defuncions més”, pel que fa al conjunt de Catalunya.

Risc de contagi en les entrompades col·lectives

El batlle urgellenc adverteix que “la presència d’alcohol a les trobades al carrer no ajuda” a l’hora de frenar la pandèmia, i es mostra especialment preocupat per “la presència de menors d’edat i de petits grups violents”. Des del punt de vista purament mèdic, Fàbrega subratlla que “en aquestes trobades el risc de contagi és elevat”, mentre que en els actes organitzats de la Festa Major “el risc s’ha mirat de minimitzar al màxim”, mitjançant recintes tancats, obligació de mascareta i control d’entrada i sortida.

A tot plegat, conclou que “compatibilitzar tot plegat, sense poder organitzar cap acte més enllà de les 0.30 h i amb l’oci nocturn tancat, és complicat”, si bé valora que aquesta matinada de diumenge a dilluns “ha estat més tranquil·la, amb un control del consum d’alcohol al carrer i intentant evitar els grups grans sense mesures”.

Cal augmentar el percentatge de població vacunada

Finalment, el dirigent del centre mèdic demana “empatia envers els joves; no amb els violents, sinó amb la immensa majoria d’ells“, perquè “estem en Festa Major, i en aquestes dates en una situació normal hi hauria música i gresca en molts espais de la ciutat”. Alhora, però, Fàbrega recorda al jovent, i a la resta de la població, que “la solució és la vacunació” i que, a més a més, el dia d’avui a la Seu es posa totes les facilitats possibles per a fer-ho. La Pista Polivalent és oberta de dilluns a divendres al matí, amb cita prèvia al web http://vacunacovidsalut.cat, i també hi ha l’opció de vacunació sense cita prèvia, fins i tot aquest dilluns i dimarts de Festa Major.

Només quatre ingressats a l’Alt Pirineu i Aran

Tornant a les dades actuals, pel que fa a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, l’evolució actual és molt estable, amb la Rho7 just al límit (1,01), el risc de rebrot a només 100 punts i la positivitat al 3,48%. La situació és especialment bona a l’Aran i a l’Alta Ribagorça, on ara mateix la incidència és nul·la, amb els indicadors pràcticament a zero. En canvi, al Pallars Sobirà tenen la Rho a 1,53 i el risc de rebrot a 297; i a la Cerdanya, a 1,29 i a 73 respectivament. Finalment, pel que fa al Pallars Jussà, estan a nivells baixos (0,75 i 43). Entre els quatre hospitals pirinencs ara només hi ha quatre ingressats.