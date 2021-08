Dos detinguts pels aldarulls durant la Festa Major de la Seu d’Urgell

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada de dilluns un veí de la Seu d’Urgell de 19 anys acusat d’atemptat contra els agents de l’autoritat. El noi ha estat identificat en un control policial com a implicat en els aldarulls i els enfrontaments amb la policia catalana durant el desallotjament del botellot de diumenge a la matinada a la plaça del Carme de la capital de l’Alt Urgell.

Dissabte també es va detenir amb els mateixos càrrecs un altre jove de 19 anys, veí de Coll de Nargó i de nacionalitat francesa, involucrat en els incidents de la primera nit. Arran dels encaraments hi ha hagut diverses denúncies i ha resultat ferit al braç un mosso.

Cal destacar que avui dilluns, tot i haver-hi botellots en alguns punts de la ciutat, no s’ha hagut de fer cap desallotjament. Entre les mesures que s’han dut a terme per prevenir més concentracions de gent a la plaça del Carme hi ha la vigilància de l’entrada d’alcohol, ja que està prohibit consumir-lo al carrer.

Davant dels incidents, el consistori ha reiterat en un comunicat que la violència “no té cabuda a la Festa Major” i que “tot i que s’intenta ser permissius amb la situació de limitació d’oci pel context sanitari hi ha un moment en què cal actuar perquè el comportament molesta el veïnat i sanitàriament suposa un risc, segurament amb conseqüències negatives pel que fa a la pandèmia, ja que pot comportar contagis, ingressos i col·lapse sanitari de nou a les portes del curs escolar”. Així mateix, l’Ajuntament urgellenc ha puntualitzat que les accions de desordre provenen “d’una minoria que gaudeix amb la violència gratuïta“.