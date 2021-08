Sito i Leite es queden a mig fer a Lanzarote

El prometedor inici d’Àlex Español “Sito“i de Claudi Ribeiro “Leite” en el 23 Ral·li dels Volcans (prova vàlida per a la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra), no va tenir continuïtat fins al final.

En la cinquena especial del dia (TC6 – Port del Carmen–Macher), l’equip de l’ACA Esport va haver de deixar el ral·li després del toc amb una pedra i quedar enganxats en el fesh fesh acumulat als costats de la pista. Sito ens va comentar: “El problema greu no ha estat el toc amb la pedra, que només ha danyat una llanda, el no poder treure el Clio enganxat a la vora la pista ens ha obligat a abandonar.”

La passada de reconeixement un avís de la dificultat del traçat.

El guanyador de la prova Yeray Lemes, pilot de Tao (Lanzarote), va manifestar que en els Volcans no guanya el que més corre sinó el que menys punxa. Aquesta afirmació la van poder contrastar Sito i Leite en la passada de reconeixement de les especials prèvia a la disputa del ral·li.

L’escenari de la prova (105 km, cronometrats repartits en 10 especials) presentava molta pedra solta en la pista, sobretot als costats d’aquesta gran quantitat de pedra volcànica que, actuava com un ganivet sobre les rodes dels vehicles participants. Pistes trencades i fesh fesh acumulat, sobretot a mesura que passaven els vehicles, eren les dificultats afegides a una prova que sempre ha destacat per la seva dificultat.

L’inici del rally va ser esperançador per al tàndem andorrà que va completar la jornada del divendres, dia 6, aconseguint la primera posició en el tram de qualificació (TC) entre les mecàniques de dues rodes motrius (2RM). Sito ens va fer aquest comentari: No hi ha dubte que és un ral·li que té dificultats molt particulars. Amb tot crec que hem fet una bona preparació, en el shakedown hem provat diferents setup, en el tram de qualificació les coses no podien sortir millor i al final de la jornada hem treballat sobre les notes que hem fet en els reconeixements per a deixar-les polides al màxim. Tal com dèiem, crec que la preparació ha estat immillorable, veurem com surt.

Els pilots locals eren els rivals a batre.

Era un fet previsible que es va confirmar des de la primera cronometrada. Seguir el seu ritme era prendre molts riscos i l’equip de l’ACA Esport, va seguir amb el seu objectiu de la temporada, és a dir, fer com més quilòmetres millor, això sí, a un ritme competitiu.

En el moment que van haver de deixar la prova, Sito i Leite, ocupaven la quarta posició entre els vehicles de 2RM, superats per tres equips canaris. Sens dubte, les opcions de podi existien, però una vegada confirmat l’abandó, Àlex Español ens va comentar d’aquesta manera les seves sensacions durant les especials que va disputar: “El matí ha estat complicat en general, encara que en la primera especial m’he sentit molt còmode, després tot s’ha anat complicant, alguna sortida de pista, burxades… Els trams estaven molt trencats, molta pedra solta… Molt complicat fins i tot per a fer qualsevol mena de prova en la mecànica.”

A més, sobre l’abandó, afegia: “Veníem d’un parell de burxades i una de les rodes posteriors estava fluixa i em feia molt difícil el pilotatge. Hem sortit rectes en un revolt i el toc amb una pedra ha danyat una llanda i, com he comentat, el pitjor és que ens hem quedat atrapats en el fesh fesh. Si haguéssim pogut treure el cotxe, hauríem pogut arribar fins a l’assistència, però potser el més prudent després de tot el que ha passat era deixar-ho…”

Malgrat ser un dels ral·lis més complicats i atípics de la temporada l’equip de Vallbanc, també va valorar de manera positiva la seva presència a Lanzarote: El treball en la posada a punt del Clio ha continuat, sobretot durant el shakewdown, i la preparació de la prova en general també ha estat una part positiva del cap de setmana. El fet de millorar al màxim les notes continua sent un objectiu prioritari.

Sito, Leite i el seu equip tindran un mes escàs de vacances abans d’afrontar el següent repte de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra. Serà el Ral·li Ciutat de Granada que es disputarà els dies 3 i 4 de setembre.