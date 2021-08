Els Bombers de la Generalitat tanquen el cap de setmana amb 8 rescats al Pirineu

Els Bombers de la Generalitat han efectuat 26 rescats al medi natural aquest cap de setmana, dels quals els 14 han estat diumenge i els 12 el dissabte. El cos ha superat els 1.000 rescats aquest 2021 i ja n’ha fet 1.062.

Pel que fa a les actuacions d’aquest dissabte i diumenge al Pirineu, n’hi ha hagut 8. En relació amb les intervencions, els bombers han treballat a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), al Pont de Suert (Alta Ribagorça), Bolvir (Cerdanya), Vielha e Mijaran (Val d’Aran), la Pobla de Segur (Pallars Jussà), Isil (Pallars Sobirà), la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i Sort (Pallars Sobirà).

Cal destacar que aquest diumenge s’ha atès una dona lesionada severament en una cama al voltant de les 16:27 hores al refugi d’Arioto. La ferida va ser evacuada en helicòpter fins a Tírvia, on l’esperava l’ambulància. D’altra banda, cap a les 7 de la tarda, els serveis d’emergències van ser alertats del cas d’un menor que havia quedat atrapat d’un peu entre les roques del Noguera Pallaresa en una zona de ràpids de Sort. Una dotació terrestre va demanar que s’aturés una central elèctrica riu amunt per a reduir el cabal d’aigua i rescatar el menor, que va ser atès in situ pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).