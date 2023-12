Sisena derrota seguida del BC Andorra, ara amb l’Unicaja de Màlaga (81-87)

Imatge del partit de lliga BC Andorra 81 Unicaja de Màlaga 87 (ACB Photo / D. Catalán)

Un BC Andorra encara amb importants baixes ha encaixat la seva sisena derrota consecutiva a la lliga ACB per 81 a 87. Aquest dissabte ha caigut davant l’equip entrenat per Ibón Navarro, vell conegut de l’afició andorrana, en un partit que s’ha decidit en els minuts finals per la major profunditat de banqueta de l’Unicaja de Màlaga.

La primera part -tant el primer com el segon quart- ha estat molt seriosa en defensa per als de Natxo Lezkano, anant en tot moment per davant en el marcador, sobretot amb un imperial Marin Maric que ha estat l’autèntic amo i senyor sota la cistella amb 12 punts i 4 rebots al descans.

A la sortida de vestidors, els andalusos han espavilat gràcies a un Kendrick Perry que ha fet gala de les seves qualitats atlètiques i als triples de Tyler Kalinoski i Dylan Osetkowski, aconseguint posar-se per davant en el marcador.

El conjunt tricolor no s’ha despenjat en el lluminós, sostingut encara pel pivot Marin Maric que ha acabat el partit amb 16 punts i 7 rebots, fent un 20 de valoració, i també per un Jean Montero que ha despertat en els minuts finals acabant el partit amb 14 punts. El parcial a la segona part (3r i 4t quart) ha estat de 42-53 per a l’Unicaja de Màlaga.

El BC Andorra visitarà ara la difícil pista del València Basket, el diumenge 17 de desembre, a les 17 hores. Els del Principat encara no han aconseguit guanyar mai a casa dels valencians en les seves diferents etapes a l’ACB.





Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (7), Tobias Borg (12), Nacho Llovet (2), Jerrick Harding (11), Marin Maric (16), Mihajlo Andric (5), Markel Starks (5), Jean Montero (14), Juan Rubio (2), Felipe dos Anjos (4), Adam Somogyi (3).

Anotadors de l’Unicaja de Màlaga: Melvin Ejim (8), Alberto Díaz (6), Tyron Carter (2), N. Djedovic (6), David Kravish (4), Dylan Osetkowski (18), Tyler Kalinoski (18), Kameron Taylor (7), Will Thomas (6), Kendrick Perry (10), Yankuba Sima (2).