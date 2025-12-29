Sis detinguts -quatre turistes i dos residents- per consum o possessió de droga

Pel que fa als delictes per consum o possessió de droga tòxica, s’han detingut a sis persones. Així, la matinada de dissabte, a l’aparcament d’un local d’oci del poble del Tarter, a la parròquia de Canillo, va ser arrestat un turista de 26 anys en possessió de 0,25gr. de cocaïna. Durant la tarda del mateix dissabte, en un altre local d’oci de la mateixa vila, un turista de 22 anys va ser controlat en possessió de 0,29gr. de cocaïna i de 0,45gr. de ketamina.
Per altra part, aquest mateix dissabte durant la nit i a la frontera del Riu Runer de Sant Julià de Lòria, dos turistes de 26 i 27 anys, que viatjaven junts, van ser arrestats en trobar-se en possessió de 9gr. de marihuana, 1,1gr. d’haixix, 6 pastilles d’èxtasi, 1,2gr. de cocaïna i d’1,1gr. de ketamina, pel que fa al primer, i de 12gr. de marihuana, 1,1gr. d’haixix i de 0,9gr. de ketamina pel que fa al segon home.
Durant la matinada d’aquest passat diumenge i a la vila d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, en dues intervencions diferents es van controlar a dos homes, veïns del Principat, de 20 i 29 anys en possessió d’1,13gr. d’haixix, d’una cigarreta confeccionada amb haixix i d’una pastilla d’èxtasi al primer, i de 0,66gr. de cocaïna al segon.