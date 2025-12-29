La Policia deté dues persones per alcohol al volant

Dues persones han estat detingudes, aquests darrers dies per delictes contra la Seguretat Col·lectiva en haver conduït sota la influència de l’alcohol. Al migdia de divendres, a la frontera del Riu Runer de Sant Julià de Lòria i en el marc dels controls preventius autoritzats pel Ministeri de l’Interior que s’estan portant a terme fins el pròxim dia 1 de gener de 2026, va ser detinguda una dona, veïna del Principat, de 31 anys, mentre conduïa un turisme en sentit Espanya. La conductora, en el control d’alcoholèmia va donar un resultat d’1,87gr./l.
Per altra banda, la matinada d’aquest passat diumenge, en un altre control de circulació, però a la vila de la Massana, es va detenir a un home, veí d’Andorra, de 20 anys, el qual, al control d’alcoholèmia, va donar un resultat d’1,58gr./l.