Actualització de la intervenció policial per l’atac d’un gos que va ferir de consideració un menor de vuit anys

La Policia ha explicat la successió de fets en relació a l’atac d’un gos a un menor de vuit anys el passat divendres dia 26 de desembre d’enguany. Vers les 16:21 hores del divendres dia 26 de desembre, la Policia rep l’avís per part del SUM de que estan atenent a un menor de vuit anys d’edat i no resident al Principat, ja que hauria sofert, sobre les 14:30 hores d’aquell mateix dia, l’atac d’un gos desconegut a la zona del cementiri del poble de Sispony, a la parròquia de la Massana.
Pels testimoniatges de la mare del menor així com de la seva tieta, la qual es trobava amb el menor en el moment dels fets, semblaria que el gos atacant no aniria acompanyat de ningú i, únicament, va poder assenyalar que es tractaria d’un gos del tipus pastor alemany o similar, d’uns 40 kg de pes i de color beige.
En aquest punt es va iniciar una exhaustiva enquesta per part d’efectius de la Policia per tal d’identificar al gos atacant així com al seu propietari.
Ja en data de dissabte, 27 de desembre i vers les 11:00 hores, el Cos de Banders, els quals també es troben efectuant la corresponent enquesta, va informar a la Policia que haurien controlat a una persona amb un gos de raça creuada i que es podria tractar del causant de les lesions.
Efectius de la Policia es van desplaçar al lloc identificant a aquesta persona, qui hauria resultat ser una dona, veïna del Principat, que estaria cuidant durant uns dies el gos d’un conegut, el qual no es troba al país.
Posteriorment, la Policia ha aconseguit parlar i identificar al propietari d’aquest gos, un home andorrà de trenta-quatre anys. L’assumpte es troba obert i, actualment, es continua investigant fins a esclarir els fets i els responsables de forma fefaent, assenyala la Policia.