Sis consells fàcils per a evitar les mans seques i esquerdades

Les mans seques i esquerdades apareixen gairebé sense avisar, especialment, quan fa més fred. Uns dies de baixes temperatures, calefacció constant i rentades freqüents són suficients perquè la pell perdi confort, elasticitat i comenci a esquerdar-se. Si notes tibantor, aspror o petites fissures, no és casualitat: és la resposta directa d’una pell que s’ha quedat sense defensa. Les mans esquerdades i aspres són, en realitat, un crit d’atenció.
No fa falta complicar-se ni multiplicar productes. L’important és saber quan reparar, quan protegir i com adaptar petits gestos diaris perquè la pell torni a sentir-se flexible i còmoda.
La pell de les mans és més fina i produeix menys grassa que la del rostre o el cos. Aquesta falta de lípids naturals fa que perdi hidratació amb rapidesa. A més, estan en contacte constant amb l’exterior: aigua, sabons, gels hidroalcohòlics, detergents… Tot suma.
El resultat és una barrera cutània afeblida que ja no aconsegueix retenir l’aigua com deuria. I a això s’afegeix el contrast tèrmic. Passar del fred del carrer a la calor seca dels interiors genera un estrès continu que la pell acusa abans del que imagines.
Si ja tens les mans seques i esquerdades, repara sense esperar
Si les teves mans ja estan esquerdades, no convé esperar. Com més aviat millor comencis a tractar-les, més ràpid recuperaràs la sensació de confort. Una crema específica per a mans molt seques o danyades ha de convertir-se en un bàsic que reapliques diverses vegades al dia, especialment després de cada rentada.
No es tracta només de quantitat, sinó de constància. Un gest ràpid, gairebé automàtic, que marqui la diferència al llarg del dia.
A la nit, val la pena detenir-se una mica més. Una capa generosa de producte, un massatge lent i, si pots, uns guants de cotó. Mentre dorms, la pell entra en mode reparació i el resultat es nota en despertar.
Protegir-les durant el dia és igual d’important
Reparar sense protegir és tornar al punt de partida. Durant el dia, les mans necessiten una barrera que les aïlli del fred i de les agressions externes. Portar una crema a la bossa i reaplicar-la en sortir al carrer o després de rentar-te crea una pel·lícula invisible que ajuda a mantenir la hidratació.
Els guants també són aliats imprescindibles. No sols quan fa molt fred: també per a tasques domèstiques o de neteja. Evitar el contacte directe amb productes agressius és una de les millors maneres de prevenir noves esquerdes.
Quins ingredients ajuden de veritat
No totes les cremes funcionen igual. Per a tractar les mans esquerdades, convé buscar fórmules amb ingredients que reparin i reforcin la barrera cutània.
La glicerina, les ceramides, el llard de karité o el pantenol ajuden a retenir aigua, calmar la pell i millorar la seva elasticitat. Els olis vegetals aporten nutrició i alleujament immediat.
Si la pell està especialment sensible, els actius calmants marquen la diferència i redueixen la sensació de coïssor des de les primeres aplicacions.
Petits gestos que eviten que el problema torni
La prevenció és silenciosa, però molt eficaç. Quan cuides les mans abans que apareguin les esquerdes, la pell es manté estable, flexible i protegida durant més temps.
Segueix els nostres consells:
1- Usa sempre productes suaus i evita els que tinguin excessius perfums i sabons.
2- Eixuga-les bé amb una tovallola de cotó i usa sempre crema hidratant.
3- Evita l’aigua molt calenta.
4- Per a fer les tasques domèstiques, usa guants i així evita que les mans estiguin en contacte directe amb compostos agressius.
5- Realitza exfoliacions suaus setmanals, afavoreix l’eliminació de les cèl·lules mortes.
6- Per a les pells molt seques, després de la rutina de neteja, hidrata les mans i utilitza uns guants de cotó per a dormir, el resultat és una màxima hidratació i protecció.
