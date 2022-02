S’inicien els treballs de modernització de la maquinària dels aparcaments comunals d’Encamp

El Comú d’Encamp ha començat, aquest mes de febrer, els treballs per modernitzar i actualitzar la maquinària de gestió dels aparcaments comunals de la vila d’Encamp.

Aquests equipaments, alguns d’ells força obsolets per la seva antiguitat, s’actualitzaran des d’ara fins a finals de juny, de manera esglaonada per evitar el major perjudici als usuaris, i per tant, l’afectació a cada aparcament serà d’entre 3 i 7 dies, que serà comunicada prèviament a través de cartells informatius als aparcaments i comunicació directa a les persones amb abonament.

Mentre durin els treballs en cadascun dels aparcaments, els usuaris amb abonament, tindran un aparcament alternatiu on estacionar el seu vehicle, i generalment serà en l’aparcament més proper al seu habitual. Les persones amb abonament seran informades uns dies abans que comencin els treballs en el seu aparcament en concret, per tal que puguin recollir la targeta temporal d’accés a l’aparcament temporal, així com la nova targeta d’abonamemt que s’ha actualitzat i canviat la imatge. Caldrà que els abonats dipositin la targeta actual que deixarà de funcionar després dels treballs del canvi d’equipaments.

La modernització dels equipaments, que consisteix en el canvi de la maquinària dels caixers, de les barreres d’entrada i de sortida, i del programa de gestió dels aparcaments permeten la integració d’aplicacions de pagament que milloraran l’experiència als usuaris, així com la interacció d’accions de promoció amb els comerços, restaurants i establiments hotelers de la vila d’Encamp, suposaran una millora en la gestió i el funcionament del servei d’aparcaments. Aquest sistema funcionarà amb lectors QR, targetes de proximitat i també podrà funcionar On-Line a través d’APP’s.

Aquesta inversió s’ha adjudicat per un import de 232.080,11€ a la UTE Prodomo – Tecnologia Capital, guanyadora del concurs per a la renovació de tota la tecnologia d’operació i gestió de tots els equips dels 16 aparcaments de la vila d’Encamp.

Ampliació d’una hora de gratuïtat a tots els aparcaments comunals d’Encamp per l’afectació temporal de l’e-parq

El canvi de la maquinària, tindrà una petita afectació amb l’ús de les targetes e-parq, que són les targetes que permeten gaudir de la primera hora gratuïta i del 50% de descompte en les fraccions posteriors, en qualsevol estacionament en zona blava o aparcament comunal de la vila d’Encamp.

Pel que fa a les zones blaves el seu ús continuarà amb tota normalitat, però a mesura que es vagi fent el canvi de maquinària en els aparcaments, les e-parq estaran temporalment fora de servei durant un període determinat en cada aparcament, depenent d’on s’estigui treballant, o d’on s’hagi fet ja el canvi de maquinària, és per això que, el comú ampliarà a una hora la gratuïtat a tots els aparcaments de la vila d’Encamp, des d’ara i fins al 17 de juny per evitar un perjudici als ciutadans usuaris de l’e-parq mentre durin els treballs de millora.

La targeta actual de l’e-parq, no cal canviar-la ni tampoc hi haurà cap pèrdua de la recàrrega actual.