El Bàsquet Club Andorra esclafa el Slask Wroclaw 99 a 65 abans de les finestres FIBA

Victòria contundent del Bàsquet Club Andorra 99 a 65 contra el Slask Wroclaw en partit ajornat a l’Eurocup, corresponent a la novena jornada. Amb aquest triomf l’equip encara amb millors sensacions les finestres FIBA.

Després d’un primer quart més igualat l’equip dirigit per David Eudal ha trencat el partit en el segon parcial. L’equip polonès s’ha convertit en una joguina a les mans d’un Bàsquet Club Andorra que volia brillar en atac. Ho ha fet a través del bloc i dinamitzant el joc.

L’equip s’ha mostrat molt compensat tant en el joc exterior com a la pintura. Al descans 41 a 30. Els de David Eudal s’han exhibit a la segona meitat, especialment en el darrer quart amb un parcial de 28 a 13. No ha estat un rival exigent, però l’energia mostrada per l’equip fins al darrer instant demostra el compromís de la plantilla amb l’actual projecte.

Gairebé tot l’equip ha acabat amb bons números. Hannah ha anotat 20 punts i ha estat el jugador més valorat per davant Oriol Paulí. Codi Miller-Mcintyre ha repartit 9 assistències. Jugadors menys habituals com Guille Colom també han quallat un bon partit, cosa que ha permès a Eudal reservar homes com Gal Mekel.

Ara arriben les finestres FIBA on l’equip mirarà de recuperar el nombre més gran de jugadors possibles per afrontar el pròxim partit, el dia 1 de març, al Palau Blaugrana.