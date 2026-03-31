La conductora d’un cotxe resulta ferida en un accident a les Bordes d’Envalira, a Canillo

La conductora d’un vehicle amb matrícula espanyola, una dona de 22 anys, ha resultat ferida aquest dimarts al matí en un accident de circulació al punt quilomètric 19 de la Carretera General número 2 (CG-)2. Concretament a l’altura de Bordes d’Envalira, a Canillo. L’automòbil accidentat circulava en sentit descendent quan la conductora ha perdut el control del cotxe, ha sortit de la via i ha bolcat.
Segons informa el servei de Policia, en l’accident de trànsit no s’ha vist implicat cap altre vehicle més. Pel que fa a la dona ferida, ha estat traslladada a l’hospital per a rebre la corresponent atenció sanitària.