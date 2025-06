Simulacre per emergència sísmica que mobilitza més de 50 efectius

El simulacre ha desplegat l’operatiu que es duria a terme en aquests casos d’emergència (SFGA)

El parc de Bombers ha acollit aquest dilluns un nou simulacre per emergència sísmica que s’ha desenvolupat en el marc del Pla d’Actuació davant un esdeveniment d’aquest tipus. El simulacre ha activat més de 50 persones entre efectius del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Policia, Andorra Recerca + Innovació (AR+I), el Servei d’Urgències Mèdiques, el Gabinet de Comunicació de Govern, el Servei de Circulació d’Andorra la Vella, així com diferents grups de suport com la Creu Roja Andorrana, la Unió Hotelera, Autèntics Hotels d’Andorra i la Unió de Radioaficionats.

A les 9 del matí s’ha activat l’emergència davant d’un sisme de magnitud superior a 5,8 amb epicentre a Os de Cívis, fortament percebut i que presumptament ha ocasionat danys materials i ha requerit el rescat de víctimes. Acte seguit, s’ha activat el comitè d’emergències i ha començat l’actuació des del centre de comandament principal situat al control central operatiu del parc de Bombers amb una localització simulada ubicada a l’antic centre hospitalari situat al carrer Gil Torres d’Andorra la Vella.

Aquests simulacres permeten testar la coordinació entre els diferents departaments que hi haurien d’actuar en cas de produir-se aquest fenomen. A més, la simulació també posa a prova els diferents plans per tal de saber prioritzar els diferents escenaris a resoldre en cas de necessitat.